Marco Martellotto

¿Cómo fueron tus inicios en el rubro inmobiliario?

Empecé con este trabajo en el año 2016, cuando en mi pizarrón decreté que quería un gran negocio que me generara grandes ingresos. En ese momento estaba desempleado, sin nada que hacer, quebrado y con deudas. A pesar de la situación, me relajé y decidí hacer algo que me guste, esperando que la vida me acomode de acuerdo a lo que pedí. Fue así que todos los días salía a correr por un parque de mi barrio, Nueva Cordoba. Allí, un día me crucé a mi Bróker, Juan Manuel Quiroga, a quien había conocido anteriormente en un curso de liderazgo. Dialogando, me invitó a trabajar con él.

Lo conversé con mi pareja y ella me dio el empujón que necesitaba cuando me preguntó: "¿Escuchando, qué vas a perder?".

Llamé a Juan Manuel y coordinamos una reunión para el día siguiente. Al otro día, me encaminé al encuentro pensando "en qué me estoy metiendo", pero al llegar, Juan me recibió, me contó cómo era el negocio, las grandes posibilidades de crecimiento que había en la empresa, el trabajo en equipo, las capacitaciones y cómo contaban con un staff que ayudaba al desarrollo profesional y personal. Ni bien escuché su última palabra, respondí: "¿Dónde firmo?". Me había encantado lo que decía, todo lo que ofrecía, estaban a otro nivel, más allá de lo que conocía. No dudé y decidí sumarme a Remax Palace con la certeza de estar en el lugar correcto.

En la actualidad miro hacia atrás y no me arrepiento, puedo ver todo lo que crecí.

¿Marco cuáles son las satisfacciones que te genera trabajar en Remax?

Remax ayuda a todos sus agentes a alcanzar sus objetivos y sueños, no sólo se enfoca en sus clientes sino también en que el trabajo sea algo placentero. Con nuestro servicio ayudamos a que más gente logre sus sueños. Cuando observé que detrás de cada persona hay un mundo y que con nuestro trabajo podemos cambiar su vida, este sentimiento es de las experiencias más satisfactorias.

Ser parte de Remax, es la mejor decisión que pude haber tomado. Ha sido un camino largo, pasé por situaciones de crisis y de preguntas, y siempre pensé en crecer, mejorar y resolver los distintos escenarios.

Hacia adelante veo nuevos desafíos y metas por cumplir. Cada año me siento un mejor profesional y Remax me ayuda todos los días a serlo. Estamos seguros adonde ir, tenemos un propósito y una visión claros para poder trascender cualquier problema que se nos presente.

