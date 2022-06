María Florencia Lanza: “Cuantos ojos haz hecho brillar”

¿Qué es lo que te llevó a dedicarte al desarrollo de negocios?

Siempre me conecte con el mundo empresarial. Durante años trabajé en relación de dependencia en corporaciones multinacionales, que fueron una escuelita de negocios para mí, y con el tiempo quise desafiarme logrando mis propios proyectos. Es así como actualmente llevo adelante dos PYMES propias que participan del mercado de los animales, más específicamente de los perros, hace mas de 15 años en Argentina.

¿Cómo surge la inquietud de poder acompañar a otros a lograr proyectos profesionales y personales?

Aprendí a trabajar en equipo liderando de manera comprometida, disciplinada y flexible. Año tras año fueron diferentes los aprendizajes vividos que capitalicé y me di cuenta de que muchos emprendedores y compañías no los tenían. En mi entorno, comencé a recibir consultas sobre como llevar adelante diferentes proyectos y así nació la posibilidad de acompañar, capacitar y motivar a otros desde mi experiencia profesional y académica.

¿A qué te referís cuando hablas de proyectos con una mirada humana?

Durante mi carrera profesional pude darme cuenta de que siempre está el foco en el objetivo a lograr, en la maximización de procesos, en los planes de marketing y de negocios, en la rentabilidad buscada, en lanzamientos exitosos, pero que hay un pilar humano que muchas veces no está contemplado. En todo proyecto siempre nos conectamos con seres humanos, si no tenemos la capacidad de entender a las personas, entonces no podremos llevar adelante negocios exitosos.

“¿Cuantos ojos haz hecho brillar” es una de tus frases de cabecera, podrías contarnos más de este concepto?

Actualmente estoy en pleno desarrollo de conferencias con respecto a poder “chequear” la situación de cada individuo previamente al desarrollo de cualquier tipo de comienzo, ya sea laboral o personal. El poder encontrarnos, saber quienes somos, descubrir nuestro propósito y desde allí avanzar, tiene un resonar absolutamente nutritivo en el logro de nuestras metas y por consecuencia en nuestro ámbito laboral.

“Cuantos ojos haz hecho brillar” es un mensaje que debería tener presente todo líder capaz de sacar lo mejor de su equipo. Hacer brillar a las personas de mi entorno es un gran desafío cotidiano para mí.

