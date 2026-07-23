G-Packaging presenta un nuevo envase de 2 litros que impulsa un nuevo paradigma de producción sostenible

Este lanzamiento representa mucho más que un nuevo producto. Es el resultado de un proceso de investigación y desarrollo orientado a generar un triple impacto positivo: ambiental, social y económico. El nuevo envase fue diseñado bajo criterios de economía circular, permitiendo que todos sus componentes puedan reciclarse en un único proceso, sin generar residuos ni materiales incompatibles.

Actualmente, gran parte de los envases industriales disponibles en el mercado utilizan etiquetas de papel o de materiales plásticos que no son compatibles con el reciclado del envase. Esto obliga a realizar procesos adicionales de separación o, en muchos casos, termina afectando la calidad del material reciclado y generando desperdicios.

Frente a este desafío, Geminelli S.A. desarrolló una solución innovadora: una etiqueta totalmente compatible con el material del envase, que permite reciclar cuerpo, tapa y etiqueta de manera integral en un solo proceso. De esta forma, el envase puede ser reciclado al 100%, eliminando la generación de scrap y reduciendo significativamente el impacto ambiental asociado a su disposición final.

Esta innovación reafirma la estrategia de sostenibilidad que la empresa viene desarrollando desde hace años, promoviendo modelos de producción responsables y fomentando una verdadera economía circular, donde los materiales permanecen en uso durante más tiempo y se reduce al mínimo la generación de residuos.

El compromiso ambiental de Geminelli S.A. trasciende el desarrollo de productos. La empresa cuenta con una planta de reciclado de 2.200 m² dentro de su complejo industrial, donde recupera y procesa tanto sus propios residuos plásticos como materiales provenientes de otras industrias. Este modelo de gestión permite reincorporar materias primas al proceso productivo, optimizando recursos y disminuyendo la demanda de materiales vírgenes.

Además, la compañía posee una línea exclusiva de productos fabricados con 100% material reciclado, demostrando que es posible combinar diseño, funcionalidad y calidad con una fuerte responsabilidad ambiental.

La sostenibilidad también forma parte del compromiso social de la empresa. A través de su programa "Gemplast Hace Escuela", la firma recorre instituciones educativas de la provincia de Santa Fe promoviendo la educación ambiental y la concientización sobre el uso responsable del plástico, el reciclado y el cuidado del medio ambiente. Esta iniciativa busca formar nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y fortalecer el vínculo entre la industria y la comunidad.

Con el lanzamiento del nuevo envase de 2 litros de G-Packaging, Geminelli S.A. demuestra que la innovación puede ser una herramienta concreta para transformar la industria. Apostar por soluciones que integren eficiencia, reciclabilidad y compromiso ambiental es parte de una visión empresarial que entiende que el crecimiento económico debe ir de la mano del cuidado del planeta y de la generación de valor para toda la sociedad.

por CONTENTNOTICIAS