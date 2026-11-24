"Quiero dar las gracias al señor Fontevecchia y González. Quiero ser breve", empezó en su alocución el cantante Abel Pintos. Y agregó: "En los distintos discursos se habló con mucha lógica de la libertad de expresión. Pensaba en todos nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con la palabra y decir. Con eso tenemos mayores chances de ser escuchados. En la reciente visita del Papa yo tuve el honor artístico y Cristiano de cantar. Los marginados y los olvidados no es que no tienen voz. Tienen voz y dicen muchas cosas, pero no son escuchados".

"Quiero dedicar el premio a los que viven en el Cottolengo Don Orione. Que me pidieron que de un mensaje: en el Cottolengo la discapacidad no la sufrimos. Allí se vive con alegría", agregó Pintos.

Antes de dedicarle al auditorio una canción, Abel Pintos quiso dedicar su premio también a la memoria de José Luis Cabezas, con su hermana Gladys a pocos metros de distancia.

Desde que comenzó a cantar siendo apenas un niño hasta convertirse en una de las voces más convocantes y reconocibles de la música argentina, Abel Pintos recorrió más de tres décadas de carrera dialogando con diferentes generaciones y géneros.

Y, gracias a su voluntad de tender puentes, puso su popularidad al servicio de causas que trascienden el escenario.

Del folklore que marcó sus primeros pasos a una obra que fue ampliando horizontes y sonidos, canciones como “La llave”, “Motivos” y “Sin principio ni final” forman parte de la memoria emotiva de cientos de miles de argentinos que lo escuchan en plataformas y lo acompañan en sus shows.

Pero su camino no termina en la música. Abel también eligió integrar su carrera artística con otros universos en los que cree y logró transformar su reconocimiento en una herramienta de compromiso.

A través de Plan Divino, la productora que creó junto a sus socios, impulsa una mirada que combina arte, cultura y sustentabilidad con iniciativas concretas de impacto social. La Matera, el campo donde producen nueces pecan, abre sus capacitaciones a la comunidad y busca generar oficios y fuentes de trabajo.

Las regalías de “Alta en el cielo”, su álbum de canciones patrias, están destinadas de manera permanente a los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari. Y su compromiso también alcanzó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a través de distintas acciones solidarias, como el proyecto “Manos en la Tierra”, o la campaña “Ladrillo + ladrillo”.

Esa capacidad de llegar a lugares diversos se refleja también en su presente. Hoy, desde “Es mi sueño”, suma la televisión a una trayectoria que nunca dejó de expandirse y continúa siendo una presencia cercana para nuevas audiencias. Y hace apenas unos días protagonizó uno de los momentos más significativos de su carrera al cantar junto al coro del Cottolengo Don Orione, ante el Papa León XIV, combinando música y fe.

Abel Pintos representa la libertad de la creación y del encuentro: la posibilidad de cruzar géneros y generaciones. Es distinguido por sus más de treinta años tendiendo puentes dentro de la música, y por un compromiso que busca transformar el reconocimiento en oportunidades concretas para otros.