Gaby Herbstein: “El reconocimiento no es lo que me mueve”

Sentada con sus piernas cruzadas al estilo yogui en una habitación de paredes bordó, Gaby Herbstein aparece sonriente en la sesión de Zoom. Cuenta que ultima los detalles para el estreno de “Creer para Ver”, la serie documental que se verá por National Geographic, en la que busca puntos en común entre diferentes credos en el retrato de sus líderes espirituales.

Noticias: ¿Cómo está?

Gaby Herbstein: Acá, encuarentenada como todos. Trabajando en lo que puedo dentro de casa, preparando todo lo que va a ser el lanzamiento de la serie.

Noticias: ¿Se ocupa de la edición del documental?

Herbstein: Junto a Eric Dawidson. Pero ya está, terminamos todo. Son 8 episodios de 30 minutos. Fueron tres años de trabajo recorriendo distintas partes del mundo.

Noticias: ¿Cómo se gestó este documental?

Herbstein: Un día lo soñé. Es la segunda vez que me pasa de soñar los proyectos. Me pasó con mi libro “Estados de conciencia”, que lo visualicé terminado y ahí lo empecé a hacer. Y lo mismo pasó con este proyecto. No tenía nada que ver con lo que venía haciendo... o tal vez sí. Empecé a llamar a gente, a tirar redes, y a investigar.

Noticias: ¿Cómo fue esa investigación?

Herbstein: Mucha búsqueda y armar un equipo de producción de colaboradores. Y se me fueron abriendo las puertas muy mágicamente.

Noticias: ¿Había fotografiado alguno de estos líderes espirituales antes?

Herbstein: No, y además es otra instancia que confíen en mí como documentalista. Fue romper con un montón de barreras.

Noticias: ¿Tenía ganas de un cambio de rumbo?

Herbstein: Tengo 30 años trabajando en fotografía, y más de 20 años trabajando en moda y en publicidad. Hace un tiempo se me dio que me convocaron en distintos proyectos para ayudar a fundaciones, y esa fue una ficha que me cayó a mí me de repente. Es lo que me daba más orgullo de mi trabajo.

Noticias: ¿Hubo un cambio en la manera de concebir la fotografía?

Herbstein: Sí, salí de la retratista a ponerme en documentalista. Me replanteé para qué hacía mis clics. La imagen impacta muy profundamente en el alma de la gente. Y a mí me impactó un trabajo que hice en Jujuy, que me hizo salir del estudio. Se llamó “La diablada” y lo terminé mostrando en la bienal de Moscú. Quería ir durante el carnaval y retratar ese festejo. Y me empecé a meter también desde lo periodístico para entender cuál era el sentido de los carnavales, me metí en las casas de la gente. Me cambió la cabeza. Lo que estaba ahí ya era perfecto tal cual era. Fue un flash para mí no querer mover nada.

Noticias: Acostumbrada a años de estudio...

Herbstein: Claro. Yo jugaba a observar cómo ilumina Dios y emulaba eso. Todo armado, obsesivamente en cada detalle. Y después me permitía desarmarlo y jugar, pero dentro de un escenario controlado.

Noticias: ¿De qué signo es? ¿Reconoce allí algún rasgo de su personalidad?

Herbstein: Soy de Tauro. Es un signo al que le cuesta salirse de la zona de confort. Luché mucho en diferentes etapas y con distintos trabajos, en romper mi zona de confort. Es una constante de toda mi carrera. Cuando me iba bien lo comercial me pasé a lo artístico. Cuando me empezó a ir bien en lo artístico, los galeristas me decían “vos seguí así”, pero yo me aburro...

Noticias: ¿Entonces este documental es una nueva búsqueda para salir de su zona de confort?

Herbstein: Hubo un empuje del universo también. Fue un flash llegar a Naciones Unidas, a las oficinas en Ginebra, y que me inviten a contar mi proyecto. La clave es que yo aposté primero. El documental se llama “Creer para ver”. Si yo no creía primero en el proyecto, ¿quién iba a creer? Me corrí del “tengo una idea y a ver quién pone plata para verla”... Este documental es una autogestión, puse mis ahorros en este proyecto durante 3 años. Lo financié completo. ¡Es un montón!

Noticias: Dinero, tiempo y esfuerzo. Imagino que convencer a todos esos líderes espirituales no fue fácil.

Herbstein: Cada contacto fue un reme gigante y está muy bien que haya sido así. Ellos se preservan mucho. Y llegué porque esto no venía del periodismo. Porque es un proyecto de unidad, y porque estaba detrás NatGeo y Naciones Unidas.

Noticias: Unidad en la diversidad...

Herbstein: Exacto. Distintas formas de abordar la espiritualidad, cada uno de estos maestros tiene una manera diferente. Nikolai Oorzaak es un maestro que trabaja con el canto de la garganta, y por medio de sus vibraciones, logra que tus células reaccionan de una manera determinada. Él lo llama el sonido del alma. Y Ravi Shankar trabaja con técnicas de respiración, y a través de esa respiración, permite conectar con distintas emociones.

Noticias: ¿Qué se llevó para usted de ese viaje espiritual?

Herbstein: Me sorprendió la similitud de las distintas corrientes espirituales. Y este documental va de eso, de constatar que todos están hablando de lo mismo, aunque expresado de distintas maneras. Descubrí que todo el caos que experimentamos es porque desconectamos de nuestra esencia universal.

Noticias: ¿En este trabajo hay una búsqueda antropológica? De chica quería ser arqueóloga...

Herbstein: Egiptóloga, todavía más específico (risas). A mí me fascina el humano. Cuando empecé a hacer fotografía, tomé una decisión que no era muy de la época, porque el fotógrafo era todo terreno, y yo sólo quería fotografiar gente. Nunca quise fotografiar un yogur.

Noticias: Expuso el año pasado en distintos museos, ¿le interesa el bronce?

Herbstein: El reconocimiento no es lo que me mueve, ni ganar más o menos plata. Sí la pasión.

Noticias: ¿Y en el día a día, qué la mueve?

Herbstein: Las cosas de la casa (risas). Tengo dos hijas, recién vengo del supermercado, de desinfectar todos los productos y preparar el almuerzo.

Noticias: ¿qué edad tienen sus hijas?

Herbstein: 14 y 16 años.

Noticias: ¿Les mira sus fotos de Instagram y les da tips?

Herbstein: Ellas me tiran a mí, me dan con un palo, son los peores críticos. Siempre encuentran algo. Las dos tienen un ojo increíble, y las dos son súper artistas. Yo no las influyo en nada, pero toda su vida vieron imágenes. Tienen el ojo muy acostumbrado. Las dos hacen muy buenas fotos y editan videos. Es un orgullo.

Noticias: ¿Y usa el celular para hacer fotos o extraña su cámara?

Herbstein: La verdad es que uso mucho el celular para sacar fotos. Es como una máquina más. Me embola del celular tener que actualizar el dispositivo todo el tiempo, pero estoy atenta al avance de la tecnología.

Noticias: ¿Trabajando con la imagen, le insumen muchas horas sus redes sociales?

Herbstein: Me divierte, de hecho trabajé las piezas para las redes de NatGeo que acompañan el lanzamiento del documental.

Noticias: ¿Va a haber segunda temporada?

Herbstein: Sí, y espero que no tardar tres años. Espero (risas). Hay un montón de errores que me costaron tiempo.

Noticias: Hablando de tiempo, ¿en qué invierte su tiempo en cuarentena?

Herbstein: Veo mucho series. Me gustan las series que tienen búsquedas más allá, como Sensei. The Oa, o Vikings, porque aprendí mucho del paganismo y sus creencias. Me gustó Dark. Me atraen las búsquedas más místicas. No me gustan las series que tienen que ver con política, me aburre tremendamente.