Pedro Alonso: “El éxito es una imagen muy traidora”

El Pedro Alonso anfitrión y calmo que está al otro lado del Zoom no se parece a los villanos encantadores que ha interpretado. Pero de pronto se ríe y surge un destello de ese ladrón con nombre de ciudad alemana, hermano de un profesor, que asaltó la Fábrica de Moneda y Timbre. Dicen que Berlín, como Lázaro, resucitará una vez convertido en spin off en diciembre, pero esa es otra historia.

Ahora en España son las 8 de la noche y Alonso, el actor gallego que también la rompió en “Gran Hotel” y “El Ministerio del Tiempo”, sigue con ganas de charlar. Está presentando “Awareness”, la adrenalínica película que acaba de estrenarse en Prime Video y en la que comparte elenco con Carlos Scholz, su compañera de la “Casa de papel” María Pedraza y el gran Óscar Jaenada. En esta mezcla de cine de ciencia ficción, thriller y coming of age con escenas de acción descomunales, Alonso interpreta a un padre hundido en los errores del pasado. Alguien muy distinto al tipo relajado que saluda a NOTICIAS.

“Pues estoy aquí en casa después de un día de trabajo, en pleno proceso de edición y montaje de una miniserie que he rodado el año pasado. Me quedan pocos días para acabar esto después de tres meses y pico montando a lo loco, así que finalmente veo la luz para un cambio de ciclo“, dice refiriéndose a un proyecto personal, la docuserie que reflejará una búsqueda espiritual y su experiencia con la ayahuasca. “¡Pero venga, hablemos de ‘Awareness’!”, agrega. Lo pide, lo tiene.

Noticias: En Argentina siempre fue difícil abordar proyectos audiovisuales de ciencia ficción, tanto por una cuestión presupuestaria como técnica. ¿Cómo lograron hacer algo así en España ?

Pedro Alonso: Es que la ciencia ficción para nosotros siempre ha sido un género prohibido porque era imposible en industrias como las nuestras soñar con tener todo lo que hace falta para construir un mundo paralelo. Yo soy un actor que cuando empecé a hacer televisión, le pegaba una patada a un bastidor y tumbaba todo un plató (se ríe). Después con los años se me ha ido cayendo la boca cuando fui llegando a algunos sets de producciones en las que he trabajado y he dicho: “Guau, ¡qué locura!”. En estos últimos tiempos en España se ha abierto una puerta para poder competir en ámbitos que antes estaban exclusivamente capitalizados por los anglosajones, todavía me estoy acostumbrando, cuando vi el resultado final me asombré. En términos de dirección de arte es muy llamativo, está muy bien hecho, pero ha habido una paradoja...

Noticias: ¿Cuál fue?

Alonso: Que mientras toda esa gente daba patadas voladoras en una de ciencia ficción yo estaba en una película costumbrista (se ríe). Estoy en otro registro, metido en una trama tóxica con mi hijo y haciendo un personaje que habita su propio mundo. Tengo esta situación ambivalente de sorpresa por esto de que podamos empezar a competir en cualquier género y lugar, pero luego yo quería hacer una de ciencia ficción en mi vida y se me ha dado esta versión tan particular...

Noticias: Es que quizás el superpoder de Vicente, su personaje, sea el amor. Un amor padre hijo medio retorcido pero muy humano, ¿cómo trabajaron eso?

Alonso: Totalmente. Al principio se barajaron varios roles y en un determinado momento el director, Dani Belmayor, me dijo: “Pedro, haz el padre”. En principio no lo había tenido en consideración y luego me pareció una propuesta muy interesante. Yo no soy un actor al que lo obsesione hacer cada vez una cosa diferente, me interesa encontrar razones para vincularme a un proyecto y meterme con todo mi corazón y toda mi alma. Pero en ese momento pensé, es un personaje con una tesitura muy diferente a los que vengo haciendo.

Noticias: En la película hay una frase que dice: “Los mejores peces son para los que mantienen la esperanza”. ¿Cómo se mantiene la esperanza del actor con la inestabilidad y la competencia que tiene el oficio?

Alonso: Hoy he tenido una charla con una compañera actriz que está en un momento delicado y muchas veces nuestras expectativas son nuestro principal enemigo. Uno se imagina lo que quisiera que le pase e impide que eso le permita ver lo que realmente le está sucediendo. La vida te va enseñando que seguir y crecer en la profesión es casi un milagro, pero cada vez pienso más en la mejor manera para aprovechar cada momento de lo que te toca. Pasa por entender cuál es el punto de vista que permite extraer el valor de aquello que te sucede, aunque no siempre sea bueno. La capacidad de gestión desde mi punto de vista te puede hacer valorar el sentido de cada segmento de tu trayectoria.

Noticias: ¿Y qué pasa con la búsqueda del éxito? Es algo que todo el mundo persigue, pero a mucha gente la desvela.

Alonso: No es fácil tratar de encontrar un sentido a cada etapa, aún a las más difíciles, porque no siempre tienes la misma confianza ni estás igual de enfocado, pero creo que el éxito es una imagen muy traidora. El éxito para mí no es que te pasen una serie de cosas y que la gente te reconozca sino que tú estés en tu lugar y sepas valorar el camino vital y profesional que sigues. Es el arte lograr ver la perla de cada momento, eso se va aprendiendo poco a poco.

Noticias: En Argentina la comunidad gallega es muy numerosa y querida, nosotros a todos los españoles les decimos cariñosamente gallegos. Usted ha trabajado con actores argentinos, ¿le comentaron algo de eso? Actuó con el Chino Darín, Ernesto Alterio...

Alonso: ¡Y con mi hermano, Rodrigo de la Serna! Conozco muy bien el amor por la comunidad gallega que hay por allá, mi padre es migrante y todos tenemos historias que contar alrededor de tu país. Desde que estaba en Arte Dramático admiraba a los actores argentinos, eran nombres impresionantes como Héctor Alterio, por ejemplo, siempre rodeados de un aura de prestigio asociado a la escuela argentina de teatro, una especie de aval que traían todos. Preparación potente, personalidades ultra carismáticas, con muchos recursos, algo que a veces pasa también con los actores británicos, vuelan a otra velocidad. Siempre me ha gustado ese respeto a la cultura teatral de los actores argentinos que implicaba un bagaje y un tipo de herramientas que los convertía en intérpretes muy solventes.

Noticias: ¿Estuvo por acá?

Alonso: En los últimos años he viajado no sólo a Argentina sino también por distintos lugares de Latinoamérica. Hay un vínculo con la lengua, la sensación de sentir que estás en un espacio parecido, pero no exactamente igual que es una oportunidad para la riqueza. Y luego, el último viaje con Rodrigo de la Serna, alguien al que adoro, un talento descomunal.

Noticias: En “Awareness” hay un poder que permite ingresar en la memoria del otro. Si pudiera usarlo para usted, ¿qué recuerdo elegiría?

Alonso: Me ha venido el momento en el que yo sentí la vocación. Tengo muy localizado el instante exacto en el que me dio el flash de luz, me caí del caballo y tuve la revelación (risas). Yo tenía casi 16 años, había hecho un poquito de teatro en el secundario y entonces actué en una pequeña función que era la adaptación de un cuento de un autor gallego, mi papel era el de espantapájaros y recuerdo que entré en otro espacio. Fue una gran sacudida, se generó algo y cuando salí de ahí dije, no sé cómo va a ser, quizás es imposible, ¡pero esto es lo mío! Después de haber dado muchas vueltas y haberme perdido infinidad de veces, en los últimos años mi viaje es para recuperar aquel tipo de conexión.