Siglos atrás en el Río de la Plata había surubíes, dorados, pejerreyes y ¡hasta anguilas!, que se vendían rebozadas y fritas en los mercados. Hoy el río ya no es una opción, pero sí la Costa Atlántica y nuestros ríos y lagos, con más de 300 especies endémicas que durante años ignoramos en favor de la carne vacuna. Las inmigraciones peruana y japonesa nos volvieron a acercar al pescado.

Las nuevas generaciones lo incorporan naturalmente a su dieta y su presencia en las cartas es cada vez mayor. Y que abran propuestas jóvenes como Margen con pescados y mariscos como protagonistas absolutos de su cocina, es una gran noticia. A cargo de la cocina está Felipe Jaeschke, un joven chef que llegó para sorprender con su técnica y su sazón. Viene de pasar muchos años trabajando en las cocinas del mundo y sus platos tienen influencias latinoamericanas, mediterráneas, asiáticas y nórdicas, todos territorios de tradición pesquera. El producto, por supuesto, es argentino (salvo el atún rojo de Ecuador): mantienen un vínculo directo con pescadores y proveedores especializados para acceder al mejor producto marítimo según la temporada.

La influencia española se aprecia en un buenísimo gazpacho con vinagre de torrontés y langostinos asados y en las croquetas de gambas. Entre los crudos se destacan el tartar sobre tostada de maíz, el carpaccio y el ceviche (sobre base de cremoso de boniato, una vuelta de tuerca interesante) de pesca blanca del día o trucha patagónica; hay mejillones a la marinera; pesca del día con salsita agripicante; y unas originales corni-papas (cruce entre la salchipapa peruana y el fish and chips inglés), que ponen en valor al cornalito. La idea es pedir al medio y compartir. Hay una linda selección de vinos clásicos y modernos para armonizar con la pesca.

El espacio, intervenido por artistas emergentes, sumerge al comensal en una estética marítima alejada de lo convencional. El servicio cálido e informado, es una pieza clave de la propuesta: en el contacto directo con el cliente, se incentiva el deseo de probar y se educa.

Cocina ****

Servicio ****

Ambientación ***