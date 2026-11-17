Milanesas, puré y kimchi. Lo que parecía impensado hoy comienza a suceder: esta preparación coreana, fermentada y picante, ganó popularidad en la Argentina durante los últimos años y ya comparte la mesa con los sabores locales. De hecho, se ha instalado tanto que hasta tiene un día propio, el 22 de noviembre (instaurado por la ley 27.720).

Ese domingo 22 coincide, además, con el cierre de los festejos por los veinte años del Centro Cultural Coreano en el país. Para acompañar la fecha, la institución organizó un mes de programación gratuita en el Palacio Libertad, la Manzana de las Luces, el Club Eterno y su sede de la calle Maipú, con cine, literatura, cocina, cosmética y espectáculos de música y danza para todo gusto y edad. Un buen momento, además, para evaluar todo lo que la cultura coreana ha crecido entre nosotros y lo que hemos aprendido de ella en estos años.

Puertas abiertas

El Centro Cultural Coreano se inauguró en Buenos Aires en 2006 con el objetivo de promover y difundir la cultura coreana en el país, y desde 2018 funciona en el Palacio Bencich, sobre la calle Maipú. Su sede reúne exposiciones permanentes sobre gastronomía, indumentaria, arquitectura, alfabeto y la ola coreana (Hallyu), además de cursos de K-pop, danzas tradicionales e idioma.

En estos veinte años se ha ampliado el abanico de edades y gustos del público. En sus comienzos, “el interés por Corea era todavía limitado y nuestro público era principalmente joven, con pequeños grupos de seguidores del K-pop y de los contenidos que descubrían en internet”, recuerda Kim Misuk, directora del Centro. Las películas y las series acercaron después a personas de mediana edad y mayores, y la animación y los contenidos digitales atrajeron a niños y adolescentes. Ahora llegan familias enteras con preferencias que abarcan la música, el cine, el idioma, la gastronomía y la literatura, y el programa Centro Cultural Móvil confirma que la curiosidad alcanza a distintas provincias. “El cambio más significativo es que la cultura coreana se ha convertido en una presencia más cercana y en una experiencia compartida por públicos cada vez más diversos”, señala la directora.

El domingo 22, a las 18, en la Sala Argentina del Palacio Libertad, se presentará el elenco del Centro Nacional de Gugak de Namdo para presentar “Corea vibra en Argentina”. Habrá música, danza folclórica y otras expresiones escénicas tradicionales, como la danza del ruiseñor primaveral (Chunaengjeon), la de los abanicos (Buchaechum) y la de la paz y la prosperidad (Taepyeongmu).

Mesa compartida

La curiosidad que despiertan las series y otros contenidos de Corea, sumada a las oportunidades de probar su cocina en restaurantes y actividades culturales, explica buena parte de la popularidad del kimchi, razona Misuk, que agrega el interés por los alimentos fermentados. Al Centro le llama la atención sobre todo la creatividad de quienes lo combinan con platos argentinos, porque su acidez y su toque picante pueden acompañar muy bien unas empanadas de carne o una milanesa.

En Corea, el kimchi es el alimento más representativo del pueblo. Lleva verduras, ají picante en polvo, ajo, cebolla, cebollín y mariscos salados, y tiene su propio ritual, el kimjang, una elaboración colectiva y centenaria declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. El resultado se reparte ya fermentado entre amigos, vecinos y familiares. “Para los coreanos, el kimchi está profundamente ligado a nuestra vida cotidiana, nuestros afectos y nuestra identidad”, explica Misuk.

Hecho con arroz, verduras, carne, huevo y un toque de gochujang, el bibimbap significa literalmente “arroz mezclado”. Cada componente aporta sus colores, sabores y texturas y el conjunto forma una nueva armonía. En ambos países la comida compartida expresa afecto: la familia y los amigos se reúnen alrededor del asado en la Argentina, y en Corea se valora el momento de sentarse juntos a la mesa.

Esa idea guía los talleres “20 años, 20 bibimbap”, con la cocinera Sandra Lee, referente de la gastronomía coreana en el país. El domingo 22, a las 14.30 y a las 16.30, en la Plaza Seca del Palacio Libertad, los participantes crearán en equipos sus propias versiones con ingredientes coreanos y argentinos, mientras ella explorará los secretos del kimchi y el gochujang (la actividad requiere inscripción previa). Ese mismo día, de 14 a 20, la terraza del Palacio suma una experiencia de K-beauty, con demostraciones de rutinas de skincare y consejos para incorporar hábitos de belleza inspirados en Corea, una de las tendencias más en auge en este tiempo.

Leer y mirar

El cine acompaña la jornada del domingo 22 y se extiende al resto del mes. Ese día y el 29, a las 18, la Sala Manuel Antin del Palacio Libertad proyecta películas como “Luck-Key”, de Lee Gae-byeok, y “The Host”, de Bong Joon-ho. El miércoles 25, a las 19, la Sala de Representantes de Manzana de las Luces suma un ciclo que recorre el drama histórico, el romance, el terror y el cine de autor, con títulos como “El lector de rostros”, “Navidad en agosto”, “Dos hermanas” y “La película de la novelista”. En conjunto son una buena introducción al cine coreano que también puede rastrearse en las plataformas de streaming-

Y entre una función y otra queda espacio para la lectura. El jueves 26, de 19 a 20, Club Eterno cierra un ciclo de cuatro encuentros sobre los autores coreanos de hoy, con Nicolás Braessas, editor y traductor fundador de la editorial Hwarang, y otros tres invitados. Comparten lecturas y preguntas en torno a voces como Bora Chung y Kim Hye-jin, en una propuesta abierta a lectores habituales y a quienes llegan por primera vez. Para quienes buscan algo íntimo y reflexivo, “la literatura coreana contemporánea y el intercambio de ideas permiten acercarse a nuestra sociedad y a la vida cotidiana de las personas”, sostiene la directora.

Finalmente, la pintura suma otra manera de mirar en el propio Centro, que exhibe desde el 4 de noviembre “Ecos de la ciudad. Florece la pintura coreana”, una muestra realizada junto al Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA) con obras de su programa de difusión Art Bank. La selección explora distintas formas de representar y experimentar la ciudad a través de la pintura coreana contemporánea.

En esta celebración de los 20 años, noviembre se parece a una gran mesa extendida, con lugar para quienes llegan atraídos por el K-pop, por una película o por el sabor del kimchi. De la pintura al bibimbap, todas las propuestas parten de una misma intención: la de celebrar junto al público argentino dos décadas de recorrido y seguir fortaleciendo el vínculo entre ambas culturas.



