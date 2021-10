100 propuestas para disfrutar en La Noche de los Museos

Con una inmensa agenda de actividades, la Ciudad se prepara para celebrar una nueva edición de La Noche de los Museos, el sábado 30 de octubre entre las 19 y las 2 de la madrugada del domingo 31. La oferta incluirá todo tipo de producciones culturales, empezando por las visitas guiadas a las colecciones permanentes de las instituciones, a las que se agregan conciertos, proyecciones, conferencias y charlas. A los Museos históricos y artísticos se suman Institutos, Monumentos Históricos y Centros Culturales, tanto los que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como los que responden a la dirección del Ministerio de Cultura de la Nación. También tienen actividad esa noche instituciones privadas, como Malba y Proa, entre muchísimas otras.

Los datos prácticos esenciales

Mostrando el “pase libre” que se descarga en BOTI (el asistente virtual que todos conocimos durante la pandemia, y que responde al número 1150500147) todos podrán acceder gratuitamente a las líneas de subtes, premetro y colectivos de la ciudad. También a través de BOTI podrá consultarse la programación de los más de 100 espacios públicos y privados que abrirán sus puertas en la noche del sábado. Aquí, en orden alfabético, la lista completa de lugares que podrán visitarse:

Asociación Sociedad Luz - Universidad Popular | Bajos del Barolo | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | Bomberos Voluntarios de La Boca | Buenos Aires Museo (BAM) | Buque Museo Corbeta Uruguay | Buque Museo Fragata Presidente Sarmiento | Calle Lanín – Espacio de arte a cielo abierto | Casa Museo Bernardo Houssay | Casa Nacional del Bicentenario | Casal de Catalunya de Buenos Aires | CCEBA – Centro Cultural de España en Buenos Aires | Centro Cultural Casa Walsh | Centro Cultura Coreano | Centro Cultural de la Ciencia | Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti | Centro Cultural MATTA Embajada de Chile en Argentina | Centro Cultural Recoleta | Centro Educativo del Tango en Bueno Aires | Club Atlético Vélez Sarsfield | Club de Pescadores | Colección AMALITA | Colegio Juan Martín de Pueyrredón – Historia y Memoria | Colón Fábrica | Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces | Consejo de la Magistratura de la CABA | Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | El Cultural San Martín | El Local | ESEA – Escuela de Cerámica N°1 | Espacio Byte, Museo Argentino de Arte Digital | Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso | Espacio Cultural Marcó del Pont | Espacio Memoria y Derechos Humanos – ex ESMA | Evento Solidario Expo de Colectivos | Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires | Facultad de Ingeniería UBA – Museo de Ciencia y Técnica | Feria Artesanal Intendente Alvear | Feria Artesanal Vuelta de Rocha | Fundación Andreani | Fundación Proa | Fundación Santander | Galería Zero 618 | General de División Hernán Pujato | Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones | Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” | Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano – Museo Nacional del Hombre | Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón – Museo Evita | Instituto Nacional Sanmartiniano | MACBA – Fundación Aldo Rubino | Malba | MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño | Ministro de Defensa – Edificio Libertador General San Martín | MOA – Jardín de esculturas | Multiespacio Jxi | MUNTREF – Sede Hotel de Inmigrantes | Museo Ana Frank | Museo Barrio de Flores | Museo Benito Quinquela Martín – MBQM | Museo Bernasconi | Museo Casa Carlos Gardel | Museo Casa de Ricardo Rojas | Museo Casa de Yrurtia | Museo de Anatomía JJ Naón | Museo de Arte Español Enrique Larreta | Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco | Museo de Arte Moderno de la Ciudad | Museo de Arte Popular José Hernández | Museo de Arte Universidad del Salvador Botica del Ángel | Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori | Museo de Esculturas Luis Perlotti | Museo de Informática de la República Argentina | Museo de la Historia del Traje | Museo de las Escuelas | Museo del Agua y de la Historia Sanitaria – Palacio de las Aguas Corrientes – AySA | Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken | Museo del Holocausto de Buenos Aires | Museo de Regimiento de Infantería 1 “Patricios” | Museo Histórico de Gendarmería Nacional | Museo Histórico Nacional | Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo | Museo Histórico Sarmiento | Museo Judío de Buenos Aires | Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur | Muse MARCO La Boca | Museo Nacional de Arte Decorativo | Museo Nacional de Bellas Artes | Museo Nacional del Grabado | Museo River | Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas | Museo Scout MS Carlos Giambastiani | Museo Scout Nacional | Museo Sitio de Memoria ESMA – Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio | Paseo de los Artistas de Recoleta (Juan XXIII) | Paseo Diagonal Sur (Feria de Consumo Responsable) | Pinacoteca del Ministerio de Educación de la Nación | Planetario de Buenos Aires Galileo Galilei | Pulpería Quilapán | Racing Club – Sede Capital Dr. Ramón Cerejio | Radio Bar Buenos Aires | Sala Museo Carlos Gardel | Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado | Sociedad Hebraica Argentina | SuperBatuque Museo de Juguetes Antiguos | Torre Monumental | Usina del Arte | Xul Solar



Museos Nacionales

El Ministerio de Cultura de la Nación informó también la programación detallada en La Noche de los Museos de los organismo culturales bajo su jurisdicción en la Ciudad.

Zona Casco Histórico

-Museo Histórico Nacional

Defensa 1600

Actividades. Horario: 20, 21.45, 24 y 01.30 h

Cambio de Guardia de Granaderos

Durante la Noche de los Museos se podrá presenciar el tradicional cambio de guardia que realizan los efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo que tiene a su cargo la custodia del emblemático sable corvo del Gral. San Martín. Horario: 21 h

Schubert, Mozart y Piazzolla en Concierto

Concierto del Ensamble de Guitarras del Conservatorio Manuel de Falla dirigido por el maestro Nahuel Laviola. Se suspende por lluvia.

Horario: 23.30 h

Las Idas y Vueltas del Sable Corvo del Gral. San Martín

Charla en el Patio de Cañones del Museo, donde compartiremos la sorprendente historia del arma empuñada por el Gral. José de San Martín en su campaña libertadora. ¿Cuál es el origen del sable? ¿Cómo, cuándo y dónde fue adquirido por el General? ¿Cómo llegó al Museo? Se suspende por lluvia.

Horario: 21 y 22 h

Patrimonio en 15 Minutos

Invitamos al público a descubrir algunas de las piezas patrimoniales más extraordinarias de nuestra colección. ¿Qué son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron al Museo? Compartiremos sus historias junto con anécdotas y detalles asombrosos.

Grandes Éxitos

Esta exposición presenta algunos objetos de la colección del Museo Histórico Nacional agrupados por temas y por tipos. Pueden verse piezas que cambiaron la historia, otras vinculadas con los sectores populares o con la muerte y también símbolos patrios, imágenes, instrumentos y juegos. Objetos que muchas veces se exhibieron para narrar una historia acá se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. Otros, muy pocas veces expuestos, encuentran un lugar en esta exhibición. Grandes Éxitos es una invitación a recorrer por diferentes caminos la colección del MHN.

Panorama Cándido

La exhibición busca situar al pintor Cándido López en su contexto. Los motivos de la Guerra de la Triple Alianza, las historias de oficiales y soldados, el papel de las mujeres, los rasgos de los jefes, las razones de los opositores a la guerra y la destrucción causada por ella son los temas abordados. Además, fue la primera guerra fotografiada en Sudamérica, y los cuadros de Cándido conviven con fotos de la colección.

Sala del sable corvo de San Martín

Sala donde se exhibe el arma que acompañó al Libertador de América en todas las batallas por la independencia y que se destaca por su sencillez: no posee piezas de oros, arabescos ni otros materiales costosos difundidos en la época.

Dormitorio del Gral. José de San Martín

Esta sala es la reconstrucción exacta de la habitación donde el Gral. San Martín vivió sus últimos días, en la ciudad de Boulogne Sur Mer, Francia. Cuenta con su mobiliario original, que fue donado por su nieta, Josefa Balcarce.

Vida y Belleza en los Andes Prehispánicos

Exposición integrada por una parte de la colección que conformó a lo largo de su vida el artista plástico argentino Nicolás García Uriburu y que refleja su mirada estética. Muchos de los objetos que hoy se pueden apreciar en las vitrinas fueron incluidos en catálogos y libros sobre arte prehispánico hace más de dos décadas.

Camino de la Independencia

En el recorrido se podrán ver objetos vinculados con la Revolución de Mayo y la Independencia, entre los que se destacan la Tarja de Potosí, el catalejo de Manuel Belgrano y pertenencias de San Martín.

Fiebre Amarilla

Hace 150 años, una fuertísima epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires. En solo seis meses, unas catorce mil personas murieron. En el aniversario de esta epidemia, el Museo Histórico Nacional dedicará un pequeño espacio a recorrer su historia.

Patio de Cañones

En el patio del Museo Histórico Nacional hay más de cuarenta cañones. Algunos eran españoles, otros estuvieron emplazados en la Isla Martín García y muchos otros participaron de las guerras de independencia. Emplazados aquí hace años, hoy nos invitan a hacernos nuevas preguntas sobre el pasado.



-Museo Nacional de la Historia del Traje

Chile 832

Entramar la Nación. Trajes Típicos de las Minorías Étnicas de China

Esta muestra invita a conocer la historia, la identidad y el devenir de algunas de las 56 minorías étnicas que conforman la gran diversidad de la República Popular China a través de los trajes.



-Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces

Perú 222

Visita guiada, a cargo del geólogo Víctor Ramos.

El Dr. Víctor Ramos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, propone una visita guiada por el Patio de la Procuraduría para mostrar las huellas de las instituciones coloniales y republicanas, especialmente la UBA, en la Manzana de las Luces.

Horario: 20:30 a 21:30 h

Marikena Monti & Ramón de la Vega en concierto

Marikena Monti junto con Ramón de la Vega, Leandro Chiappe en teclados y el Zurdo Alaguibe en cajón peruano recrean la obra musical El gusanito en persona, de Jorge de la Vega, y otras composiciones, como Inadaptación, de este gran maestro de la plástica y la música argentina.

Horario: 21:30 a 22:30 h

Gran Baile de la Manzana

Con el DJ Dr. Trincado al mando de las bandejas bailaremos bajo las estrellas entre muros coloniales y huellas de la historia nacional. La velada contará con la presentación de bailarines de voguing y otros números sorpresas.

Puntos de historias

En zonas específicas del Patio de la Procuraduría se señalarán cinco puntos. Al ubicarse en ellos y mediante algún recurso como QR o Bot, el público podrá acceder a una visita guiada a partir del relato del Dr. Víctor Ramos en la que se contarán historias que recorran el espacio.

Altar de las Musas

La palabra “museo” se refiere al altar de las musas, deidades de las artes y del conocimiento en el mundo antiguo. Retomando ese sentido, la Manzana de las Luces propone un altar para honrar a quienes lucharon por la construcción de una sociedad democrática y plural.

La Piedad de las Estatuas

Desde la fabricación de contraalegorías que nacen de alterar la narrativa de los monumentos oficiales, el artista argentino Alexis Minkiewicz ensaya respuestas a los posibles modos de acercarse a las marcas escultóricas de las ciudades. La irreverencia y el pliegue de la narrativa heroica se hacen presentes en esta obra.



-Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

Bolívar 65

Fragmentos bajo Tierra. Arqueología Urbana en el Cabildo

Esta exposición se propone hacer visible el trabajo de los arqueólogos y la excavación que todavía está en curso en el Patio Sur del Cabildo de Buenos Aires. Incluye algunos de los 2000 objetos encontrados hasta el momento y estructuras tales como la letrina y los cimientos del antiguo Cabildo de 1725. Curaduría: Néstor Zubeldía.

Rara Felicidad la de los Tiempos, de Ariel Cusnir

Este es uno de los 60 proyectos ganadores de la edición 2020 de Activar Patrimonio. A partir del rol de la prensa gráfica alrededor de las Invasiones Inglesas y de las luchas por la independencia, esta exposición invita a reflexionar sobre cómo se construyen los discursos y las imágenes del pasado. Propone diálogos amistosos entre los dibujos y las acuarelas de Ariel Cusnir y una selección de objetos de la colección del Museo. Curaduría: Bárbara Golubicki.



Zona Centro

-Museo Casa de Ricardo Rojas

Charcas 2837

Horario: de 19 a 23 h

La Venganza del Malón. Celebraciones de la otredad

Evento de cierre del ciclo #octubremarron en el Mes de la Diversidad Cultural. Es una fiesta de celebración de la belleza negada, contada desde la perspectiva marrón indígena y migrante de sus protagonistas. Casa Marrona presentará Vogueo Marrón, Pasarela de Moda, una competencia de runway y música para bailar en la vereda.



-Casa Nacional del Bicentenario + CASo - Centro de Arte Sonoro / Palacio Nacional de las Artes - Palais de Glace / Museo Nacional del Grabado

Riobamba 985



CINE | 12.° edición del Festival de Cine Migrante

Como sede del Festival, la institución proyecta el programa Autohistoria: una serie de cortometrajes de Kuwait, Canadá y Corea del Sur.

CONVERSATORIO | El Arte se Pregunta: ¿Todos los Cuerpos Construimos Democracia?

Inspirado en las obras del Salón Nacional de Artes Visuales, el Palais de Glace propone un diálogo para cotejar e interpelar, desde nuevas narrativas, el concepto de democracia. El arte como herramienta para generar empatía hacia la acción política, género, disidencias y teoría travesti en la construcción de un patrimonio plurinacional son algunos de los temas.

Horario: 22.30 h | Patio

109.° edición del Salón Nacional de Artes Visuales | PB, 1.º, 2.º 3.º y 4.º pisos

Se exhiben 164 piezas de artistas de todo el país ganadoras de la tradicional convocatoria organizada por el Palais de Glace en las categorías pintura, escultura, dibujo, grabado, textil, instalaciones y medios alternativos, cerámica y fotografía.

Tinta sobre Papel. Derivas Gráficas de la Nueva Figuración | PB

A 60 años de la Nueva Figuración, grupo clave en la historia del arte argentino, el Museo Nacional del Grabado exhibe grabados y piezas gráficas de difusión, así como diseños y bocetos en soporte gráfico. Mariana Ferrari y Juan Reos desarrollan proyectos en diálogo con la propuesta curatorial.

Archivo P.A.I.S 35 años | 3.º piso

El Archivo P.A.I.S, de Nicolás Varchausky, es una colección de grabaciones de voces habladas anónimas realizadas en espacios públicos y “no lugares” de todo el mundo. Una puesta espacial del proyecto, producida por el Centro de Arte Sonoro CASo, ofrece al público la posibilidad de escuchar el archivo completo mediante originales dispositivos.



Zona Libertador



-Museo Nacional de Bellas Artes

Av. del Libertador 1473

Postales urbanas

Un espectáculo multimedia realizado a partir de una selección de obras maestras de nuestro acervo. El mapping se proyectará sobre la fachada del edificio.



-Museo Nacional de Arte Decorativo

Av. del Libertador 1902

Concierto lírico

Presentación de Leonardo Pastore, Rocío Giordano y Hernán Malagoli en el jardín del MNAD.

Horario: 20.30 h

El Decorativo está BIENALSUR

Luciana Lamothe (Argentina), Gabriel Baggio (Argentina), Emil Finnerud (Noruega) y Mehryl Levisse (Francia) son los y las artistas que exponen bajo la curaduría del argentino Leandro Martínez Depietri, quien se pregunta en las palabras curatoriales: “¿Por qué seguimos observando los palacios porteños con añoranza? La admiración de estas arquitecturas de la opulencia suele estar acompañada de un sentimiento de decadencia frente al presente al imaginarlas como evidencias de un tiempo glorioso que perdimos. En esta ensoñación que revive la vida en sus salones y nos proyecta en ella, sin embargo, quedan olvidadas sus condiciones originales de posibilidad: la desigualdad abismal entre regiones del país y entre clases sociales”.

Planta Principal: Colección permanente del MNAD

Se podrán visitar la Antecámara, el Salón de Madame, el Salón de Baile y los jardines del MNAD, espacios donde se exhibe la colección permanente del Museo: esculturas, pinturas, objetos de arte y mobiliario.

-Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita

Lafinur 2988

Grupo de jazz El Pliegue

El Pliegue es una agrupación musical nacida en 2015 que propone composiciones y arreglos propios y de los reconocidos maestros de la música latinoamericana y del jazz, así como también adaptaciones de arreglos para las grandes orquestas al quinteto instrumental.

Horario: 20, 21, 22, 23 y 24 h

Evita, Imágenes Recobradas

Lugar: Auditorio Cristina Banfi del Instituto Nacional

Presentación y proyección de fragmentos de películas y archivos audiovisuales que tienen a Evita como protagonista, material del Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca, especialmente seleccionado para la Noche de los Museos.

Exhibición permanente

La exposición de temática permanente se articula de manera lineal y cronológica. Se ve la figura de Eva dentro del contexto de primeras damas que la antecedieron, y luego una sala con siete maniquíes que representan momentos de su vida pública y la metamorfosis de su imagen. Luego recorremos la infancia de Evita, su familia, el viaje a Buenos Aires desde Los Toldos, sus comienzos en el mundo del espectáculo, el encuentro con Perón, su rol de primera dama, la gira europea, el voto femenino, la creación del Partido Peronista Femenino y su trabajo con las políticas de Estado, hasta su histórico renunciamiento y su enfermedad.

Finalmente, un espacio presenta el legado del pensamiento y el trabajo de Evita. Todo el recorrido temático está ilustrado con material museológico original, con diversos audiovisuales de época, materiales fílmicos restaurados, macroleyendas y gigantografías.

El guion histórico, desarrollado por el INIHEP y con una constante revisión y actualización a medida que avanzan las investigaciones, combina un carácter dinámico con un estricto rigor científico.



- Instituto Nacional Sanmartiniano

Ramón Castilla 2900

Orquesta Ensamble XXXII. Camerata Juvenil Santa Clara.

Maestro Adrian Crocce. Interpretación del Himno Nacional Argentino - Victor Betinotti (tenor) y Liliana Vigo Lima (mezzosoprano).

Horario: 00:00 h

Visita guiada

A cargo de la Dra. Silvina Gregorovich (grupos de 20 personas aprox.)

Horario: 20 y 22 h

Visita guiada

A cargo del Lic. Carlos Larrosa (grupos de 20 personas aprox.)

Horario: 23 y 01 h

-Museo Roca

Vicente Lopez 2220

Talleres para chicxs de 7 a 12 años

Lxs invitamos a hacer arte y a escuchar las historias de aquellos que habitaron este museo casa. También las de los inmigrantes que llegaron a nuestro país, sus modos de vida y su música.

Horario: a las 21 h

Música clásica Con Pesto Trío

Pesto Trío interpreta obras de Haydn, Mozart y Beethoven, entre otros grandes autores. Sus integrantes son Rodrigo González Fantino (Violoncello), Santiago Zamboni (violín) y Lucía Ghini (piano).

Horario: a las 22 h

Inmigración y nación. Una reflexión desde la historia , del pasado al presente

Una visita guiada a la exposición “Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914” junto a la proyección de “Migrante” , un corto de actualidad dirigido por Ezequiel Dalinguer y Daniel Lezzi.

Horario: a las 22.30 h



Zona Belgrano



-Museo Nacional del Hombre - INAPL

3 de Febrero 1370/78

Exposiciones

Horario: 19 a 24 h

Pueblos Originarios: Presente y Pasado

En la exhibición podemos conocer los pueblos originarios que habitaron y habitan el actual territorio argentino, cómo fueron sus existencias en el pasado y cómo han variado a través del tiempo sus formas de vida. Se busca hacer conocer, comprender y respetar las distintas expresiones culturales, valorizando las estrategias asumidas por cada pueblo en diferentes momentos de su historia.

Objetos Poderosos

Esta muestra reúne objetos que provienen de diversos contextos culturales y distintos momentos históricos. Algunos fueron usados por grupos de privilegio, otros por grupos postergados; están los que se utilizan en espacios públicos durante festividades y celebraciones, y los que son parte de prácticas reservadas al interior de los hogares; los que sirvieron a los conquistadores como instrumentos de dominación, y los que fueron resignificados por los pueblos conquistados como instrumentos de resistencia. A través de estos objetos y de su fuerte poder simbólico podemos movernos entre el mundo de lo sagrado y el de lo profano.

Recital de Hilda Lizarazu en la calle

Hilda siempre ha estado muy presente en el Instituto, tan así que hay un recorrido virtual que se acompaña con voz. La calle 3 de Febrero se cortará para recibir a Hilda Lizarazu junto a Federico Melioli, cantarán temas propios y del Rock Nacional.

Horario: 22 h.



-Museo Casa de Yrurtia

O'Higgins 2390



Visita guiadas

Horario: 20.30 y 22.30 h

-Museo Histórico Sarmiento

Juramento 2180

El encuentro de Guayaquil

Dónde: Sala Eugenia Belin

Obra teatral de temática histórica. Pacho O´Donnell, partiendo del encuentro de tan solo cinco horas entre Bolívar y San Martín en la ciudad de Guayaquil, trata de desentrañar de qué hablaron estos dos próceres latinoamericanos. Se basa en las cartas que ellos se enviaban aun antes de conocerse personalmente y busca poner de relieve el pensamiento de estos dos grandes hombres.

Autor: Pacho O’Donnell

Elenco: Leandro Calcagno (José de San Martín) y Gabriel Morán (Simón Bolívar)

Dirección: Agustina Sanguinetti.

Horario: 21 h

BIENALSUR: Ornamental, de Débora Pierpaoli

La artista toma como disparador la tensión entre civilización y barbarie, eje de conflicto y piedra angular del pensamiento de Sarmiento. Ambas esferas confluyen a través de artefactos que hablan de una belleza primigenia, ritual y enrarecida. Curaduría: Florencia Qualina.

ACTIVAR PATRIMONIO: Welcome to the Shade, de Gachi Rosati

En esta exhibición, Gachi Rosati establece cruces idiomáticos, históricos y artísticos entre territorios distantes. Sus pinturas, desarrolladas a partir de imágenes vinculadas con el sufragismo, entran en diálogo con el acervo del Museo Histórico Sarmiento.



-Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Santiago Calzadilla 1300

Recital de Sonia Álvarez & Camilo Carabajal

Descripción: Un viaje sonoro y rítmico con chamames, chacareras, zambas y canciones de raíz folklórica, clásicas y composiciones nuevas en una propuesta para escuchar y bailar.

Horario: 20 h

Recital de Antonio Birabent

Birabent se presenta con su guitarra y su voz y canta canciones de sus 30 años de vida en la música. Además, el encuentro es una razón para contar y compartir algunas historias de su trayectoria como intérprete y creador musical y actoral.

Horario: 22.30 h

Explorando el Límite Austral, 70 Años del Instituto Antártico Argentino

Hace setenta años nacía en Argentina la primera institución científica del mundo destinada exclusivamente al estudio de la Antártida: el Instituto Antártico Argentino (IAA), creado para desarrollar ciencia de vanguardia y contribuir al afianzamiento de nuestra soberanía en la región. En el Museo Malvinas transitamos la trayectoria de esta institución pionera.