La Psicología del entrenador de equipos deportivos - Brand

En esta oportunidad quiero hablarles del principal líder de un equipo deportivo, más allá de las estrellas que lo componen. Esa figura indiscutida, necesaria y fundamental para el funcionamiento del grupo es el entrenador con quien, a través de la Psicología del Deporte, se puede hacer un trabajo que beneficie a todo el equipo en su desempeño.

Desde un tiempo a esta parte fueron varios los deportistas de élite que nombraron a sus psicólogos como fundamentales en su preparación. Quienes no frecuentan el mundo deportivo se han sorprendido con dichas declaraciones, pero lo cierto es que el entrenamiento de un atleta debe pensarse de manera integral. El deportista debe entrenar su físico, su técnica, su cabeza y no descuidar su alimentación y descanso, entre otras cuestiones. Si un atleta no trabaja en ordenar su cabeza y despejar amenazas internas que puedan molestarlo en su desempeño, dará ventaja deportiva a sus rivales.

Ahora bien, los principales líderes de los equipos ¿trabajan su aspecto “psi”?. Son ellos -o ellas- los que primero reciben cuestionamientos cuando los resultados no llegan. De ellos se esperan muchas cosas, pero, sobre todo, una buena relación con sus dirigidos (que no siempre están en sintonía con él), además de tener la capacidad de tolerar la frustración y las críticas por parte de dirigentes, hinchada, medios de comunicación, etc.

Un líder que no esté en armonía con su equipo no será respetado ni seguido, es decir que ¡no será líder!, y he aquí una catarata de problemas a partir de los cuales los psicólogos deportivos solemos ser llamados con la creencia errónea de que nuestro trabajo es apagar incendios o brindar soluciones rápidas. Pero, lamentablemente, no somos ni bomberos ni tenemos la varita de Harry Potter. Sin embargo, la buena noticia es que podemos trabajar con ellos y sus Cuerpos Técnicos para mejorar y fortalecer las variables psicológicas que influyan en su desempeño.

Los entrenadores deben ser personas preparadas, estudiosos de la táctica y de la técnica, y deben transmitir un idioma de juego en el que sus dirigidos CREAN Y CONFÍEN, además de saber leer y estudiar los idiomas de los rivales para poder neutralizarlos.

Se trata de una tarea ardua, solitaria y extenuante que requiere de muchas horas de trabajo y pasión. Y, como dije, los deportistas son personas antes que deportistas, y los entrenadores también por lo que su formación también debe pensarse de modo integral.

Cada entrenador tiene su impronta, producto de su historia personal, experiencia y formación; desde la Psicología del Deporte trabajamos con ellos en la comunicación tanto verbal como no verbal, la autoconfianza, la concentración, la motivación, la salida rápida de los errores y resultados adversos, el manejo de la ansiedad y la toma de decisiones bajo presión. Es crucial que su control inhibitorio sea adecuado y sus respuestas a las frustraciones sean socializadas, ya que esto repercute directamente en la conducta de su equipo.

En buena hora los entrenadores empezaron a llegar al consultorio. Hoy me consultan para trabajar sobre todas estas cuestiones y también los Cuerpos Técnicos comienzan a demandar psicólogos deportivos en sus planteles. Deportistas y entrenadores son personas -si, algo tan obvio no siempre se recuerda- ¡sus emociones son expresadas con el cuerpo en la cancha! En mi práctica profesional observo muchas lesiones asociadas a la mala gestión emocional y entrenadores con burnout. Por ello, allí donde se crea un lugar de intercambio y escucha, estos líderes pueden repensar su praxis y mejorar sus habilidades psicológicas para potenciar el rendimiento deportivo de su equipo.

Lic. Luz Morales

Psicóloga, especialista en Clínica y Deporte.

MN 43342 MP 94642

Ig: @luzmoralespsl

por CEDOC