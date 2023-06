Paolo Genovese: “En el cine hay que proponer nuevos temas”

El director de cine italiano Paolo Genovese es graduado en Ciencias Económicas y Comerciales. Trabajó en la agencia McCann Erickson para la que filmó más de cien anuncios publicitarios y luego de ganar numerosos premios, se dedicó con pasión a contar historias, primero en TV y luego en cine.

Después del éxito de “Perfectos desconocidos”, que obtuvo el premio David di Donatello a la mejor película, saltó a la fama internacional y se transformó en uno de los referentes más importantes de la cinematografía europea. Estrenada en 2016, lleva más de veintitrés remakes realizadas en diferentes países y ahora se prepara la versión norteamericana. Vendría luego “Los oportunistas”, en la que indagó sobre cuestiones como la moral y la necesidad de juzgar nuestras conductas. En la reciente “El primer día de mi vida”, aborda el tema de la depresión y la necesidad de volver a comenzar en épocas de oscuridad.

En pleno montaje de “Los leones de Sicilia”, la serie que acaba de rodar para Disney +, estuvo en nuestro país, con motivo de la 9° Semana de Cine Italiano.

Noticias: ¿Qué quiso narrar en su nueva película?

Genovese: La idea era contar la posibilidad de volver a empezar cuando hemos tocado fondo. Cuando hemos llegado a un punto de oscuridad total. No es casual que esto pase después de la pandemia de Covid-19, justamente cuando le ocurrió a muchísima gente. Creo que era interesante pensar cómo se puede volver a reconstruir.

Noticias: La historia está basada en una novela suya

Genovese: Sí, porque cuando tuve la idea, apareció la necesidad de contarla enseguida, sin esperar los largos tiempos cinematográficos, de producción y ensayos. Fui a New York, ahí me encerré y escribí el libro.

Noticias: El protagonista que encarna Toni Servillo, ¿es una especie de alter ego?

Genovese: No. Él es un personaje metafórico que puede representar algo distinto para cada espectador. Es una persona que simplemente nos puede ayudar a cambiar de perspectiva en medio de una gran dificultad. Puede ser un hermano, un amigo, una pareja, un espejo donde se reflejan los problemas que no somos capaces de sacar fuera o Dios para quien cree en él. Puede ser cualquier cosa que nos tiende una mano en momentos de penuria.

Noticias: ¿Qué repercusión tuvo con el público al tratar temas difíciles como la depresión y el suicidio?

Genovese: La respuesta fue muy buena porque el tema es tabú desde el punto de vista social y religioso. Es algo de lo que generalmente no se quiere hablar. Pensé que el público lo iba a rechazar, pero tengo que decir que la respuesta, desde el punto de vista de la recaudación, que en este momento está disminuyendo en Italia, ha sido más de la esperada. Hubo gran aceptación de la crítica y de muchísimas personas que me escribieron a través de Instagram, contándome sus experiencias, relacionadas con la depresión, el suicidio y las ganas de volver a empezar. En este sentido, estimo que la película le hizo bien a mucha gente.

Noticias: ¿Cuál es la situación actual del cine en Italia?

Genovese: En este momento la situación no es buena. Hay una caída del 50 por ciento en la concurrencia y todavía no se puede recuperar. Durante la pandemia la gente se acostumbró a usar plataformas como Netflix, Prime Video, Paramount o Disney, para ver películas en su casa. Para ir al cine se tiene que tratar de un filme evento, tener un elenco muy importante o haber sido multipremiado. Las películas medias, no mediocres, se prefieren ver en televisión. La mayoría, casi el noventa por ciento, no llega a recaudar más de un millón de euros.

Noticias: ¿La industria cinematográfica tiene apoyo del Estado?

Genovese: El 40 por ciento es financiado con lo que se llama Tax Credits (crédito fiscal que beneficia a las productoras y las industrias técnicas). Una película chica puede llegar a costar alrededor de un millón de euros, un filme promedio cerca de tres, una producción grande puede llegar a estar en los seis. Las plataformas, en cambio, están dispuestas a invertir mucho más.

Noticias: ¿Cuántas remakes se hicieron de “Perfectos desconocidos”?

Genovese: Hoy hay veintitrés filmadas y dos en preparación. Gracias a esto entré al libro de los récords Guinness con el film que tiene más remakes en la historia del cine mundial.

Noticias: ¿Qué siente cuando ve que lo que imaginó se traslada a culturas de lugares tan disímiles como Grecia, Japón, India o Polonia?

Genovese: Me produce un efecto extraño porque la película, mi película (remarca), se estrenó en noventa países. Cuando se vuelve a filmar se produce una especie de contraste. Por un lado, disfruto que la película haya gustado y que quieran volver a rodarla en otros países, pero también siento algo diferente y no terminan de convencerme muchas veces las versiones que veo. Tengo sentimientos encontrados.

Noticias: Ahí se refirió al tema del uso invasivo de los teléfonos celulares y las redes sociales ¿Cómo se lleva usted con estas tecnologías?

Genovese: Tengo una relación de amor y odio como creo que le sucede a todos. Por un lado, hay una parte fisiológica que nos permite tomar contacto con todo el mundo, informarnos, comunicarnos y opinar. Por otro, hay un costado patológico que es darle demasiada importancia a sustituir la vida real con una falsa. Se multiplican las relaciones o los vínculos, pero sin calidad. En vez de tener pocas relaciones, pero más profundas y buenas, tenemos un montón de relaciones, pero más superficiales. Otro aspecto que no me gusta es que todos pueden ser jueces de los demás y de cualquier cosa. De hecho, ha surgido una nueva categoría que es la de los haters u odiadores cuando vivimos una realidad en la que es más necesario el afecto. Si surge este tipo de categorías quiere decir que algo no está andando bien.

Noticias: En las redes todos somos felices…

Genovese: Todos felices, bonitos y frecuentamos lugares maravillosos (sonríe).

Noticias: ¿Cuál es la parte más bella de hacer cine?

Genovese: Personalmente me gusta poder entrar cada vez en mundos y en historias completamente diferentes. Es en cierto modo poder vivir tantas vidas, volver a la infancia que es el período de la vida cuando con la fantasía podíamos ser lo que queríamos. El cine nos permite poder recuperar lo que vivíamos durante la infancia.

Noticias: ¿Y lo peor o lo que le gusta menos?

Genovese: Pienso que tener que compararme o medirme con lo que puede gustarle al público o con lo que la industria cree que le puede gustar. En cambio, pienso que debemos darle al espectador, no lo que le gusta sino lo que pueda suscitar otras cosas, aquello que pueda cuestionarlo. Motivarlo de alguna manera y llevarlo a reflexionar sobre temas nuevos. Por ejemplo, me habían propuesto hacer una secuela y una serie sobre “Perfectos desconocidos”, tras el éxito de la primera película. Dije: “Basta”. Hay que proponer otros temas y plantear otras situaciones. Hay que arriesgarse.

Noticias: ¿Le surgieron propuestas en Hollywood?

Genovese: Hummm, sí. (Duda) No tendría que decirlo aún, pero vengo de Los Ángeles donde me propusieron hacer la versión de “Perfectos desconocidos”, en Estados Unidos.

Noticias: ¿Otros proyectos que no estén basados en sus historias?

Genovese: Sí, antes de la pandemia me ofrecieron dos guiones, pero no me gustaron.

Noticias: ¿Pudo ver cine argentino?

Genovese: Sí, me gustó mucho “Argentina 1985” y la actuación de Ricardo Darín, su protagonista.

Noticias: ¿Qué consejo daría a los jóvenes estudiantes de cine?

Genovese: Un aspecto positivo de los celulares es que se pueden usar para filmar. No hay que pensar en un montón de aparatos o iluminación como antes. Les diría a los jóvenes que no se preocupen de la parte técnica porque lo que importa es la historia. Es un trabajo artesanal que se aprende haciendo, filmando mucho.

Noticias: ¿Cómo ve la situación socioeconómica actual en Europa?

Genovese: Es tan largo de explicar que sería para otra entrevista (sonríe).