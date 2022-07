Melani Fernández, ¿cómo fueron los inicios de MF Consultores Inmobiliarios?

En el 2019, me encontré con el rubro inmobiliario y quedé enamorada. A medida que me informaba, descubría que no se tenían en cuenta ciertos detalles. Se necesita mucho más que solo vender, se debe conocer al cliente, formar una relación. Entender el ¿Por qué? Y el ¿para qué? de una operación inmobiliaria, es la fórmula para poder comenzar una base relacional.

Luego vino la pandemia, donde nos hicimos más fuertes innovando con nuestra metodología de trabajo y formando alianzas comerciales.

Entendí que la forma de marcar la diferencia es trabajando en equipo, enfocándonos en una zona para poder especializarnos, obteniendo las soluciones a las distintas problemáticas que se pueden ir formando, por eso nos dedicamos al corredor de San Vicente / Canning.

Fui formando mi equipo con personas que se destacan por diversas cualidades, con muchas ganas de crecer y progresar. Nos mantenemos en constante capacitación, porque el mercado no es estático y tenemos que estar siempre actualizados.

¿Qué diferencial marcan respecto a otras inmobiliarias?

Las relaciones personales en nuestro trabajo es el pilar fundamental y nosotros priorizamos eso.

Nuestro objetivo es que el cliente no tenga preocupaciones, que se entere de la problemática al mismo momento que de la solución, ya que somos un equipo que damos todo de nosotros para poder brindar un servicio diferente, donde la finalidad es que el cliente se sienta confiado y cómodo.

Al dedicarnos a la zona específica del corredor San Vicente / Canning estamos siempre informados de los nuevos proyectos y oportunidades para nuestros clientes.

¿Qué objetivos y proyecto tienen como Consultores Inmobiliarios?

Tenemos muchas cuestiones en marcha. Hace menos de seis meses abrimos MF Desarrolladora, una constructora increíble con un grupo de arquitectos que buscan cumplir sueños de la casa propia con planes de financiación. Con los estudios de mercado que realizamos, pudimos analizar que faltaban casas de construcción tradicional para barrios abiertos, así que pusimos manos a la obra para formar la Desarrolladora.

Mientras capacitaba a mi equipo y hablando con personas del rubro, quedó en evidencia la falta de contenido para capacitar y comencé con la creación de “asesor exitoso”, donde hay mucho material para formarse y marcar la diferencia en el sector inmobiliario. Falta poco para el lanzamiento del mismo, y que los asesores puedan capacitarse.

Datos de contacto:

WhatsApp: 1154757062

Instagram: melani.r.fernandez

por CEDOC