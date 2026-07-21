El secreto mejor guardado de la city porteña: cómo el Palacio de la Reconquista redefine el concepto de eventos premium en Buenos Aires

En pleno microcentro porteño, donde los edificios de oficinas marcan el ritmo de la actividad financiera, hay un lugar que parece desafiar el paso del tiempo. Detrás de la fachada del Palacio de la Reconquista, un edificio cuya construcción comenzó en 1912 y que en 1925 fue distinguido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con el premio a la mejor fachada, conviven la arquitectura clásica, la tecnología de última generación y una propuesta que está redefiniendo la forma de pensar los eventos premium en la Ciudad. No se trata solamente de un edificio histórico recuperado: es un espacio que logró transformar su patrimonio en una experiencia contemporánea para empresas, instituciones, marcas y celebraciones sociales.

Lejos de convertirse en una pieza de museo, el Palacio encontró una nueva vida. Tras un proceso de puesta en valor impulsado por sus propietarios junto a A+V TECH, el edificio fue adaptado para recibir hasta 1.200 personas, incorporando infraestructura de primer nivel sin resignar aquello que lo hace único: su identidad arquitectónica.

"Desde el primer momento nos enamoró su arquitectura. La perfección de sus líneas, la nobleza de sus mármoles, la imponente cúpula de ingreso y la calidez de cada uno de sus espacios nos hicieron comprender que estábamos frente a un edificio verdaderamente excepcional", recordó Augusto Pocovi, dueño del Palacio, durante una entrevista exclusiva con este medio. Esta ambiciosa visión comercial y patrimonial es compartida y ejecutada en sociedad junto a Christian Pannunzio (CEO de A+V TECH y Mariano Pannunzio (Co-founder de A+V TECH), quienes lideran la operación y tecnología del venue.

Augusto Pocovi, Christian Pannunzio y Mariano Pannunzio. La sociedad estratégica que redefine el concepto de venues premium en Buenos Aires, convirtiendo al Palacio de la Reconquista en el hub definitivo para el sector corporativo y social de alta gama.



Más que un salón: el nacimiento de un hub corporativo y social

La recuperación de este patrimonio fue el puntapié inicial para diseñar una propuesta adaptada a las nuevas exigencias de un mercado dinámico. Hoy, las empresas y las marcas líderes ya no buscan simplemente el alquiler de un salón tradicional para sus reuniones o lanzamientos. La demanda actual gira en torno a la flexibilidad, la capacidad de resolución y la necesidad de contar con un equipo técnico y logístico que acompañe cada etapa del proyecto.

En este escenario, el Palacio de la Reconquista se consolida como un hub de eventos, un espacio capaz de centralizar todas las soluciones -desde la producción y la tecnología hasta la ambientación y la gastronomía de alta gama- bajo una misma propuesta de trabajo.

Noticias: ¿Cómo describirías hoy al Palacio de la Reconquista dentro del mercado de eventos de Buenos Aires y qué lugar buscan ocupar?

Augusto Pocovi, Christian y Mariano Pannunzio: Hoy el Palacio de la Reconquista representa una propuesta diferente dentro del mercado de eventos de Buenos Aires. Es un espacio donde la historia, la elegancia y la funcionalidad conviven de manera natural. Nuestra visión es posicionarlo entre los principales venues premium de la ciudad, reconocido no solo por la belleza del edificio sino también por la excelencia del servicio y la calidad de las experiencias que allí se desarrollan. No buscamos ser simplemente un salón de eventos. Aspiramos a que cada persona que cruce sus puertas viva una experiencia memorable en un entorno con identidad propia.

El arte de integrar la tecnología sin alterar la historia

Uno de los mayores desafíos en la recuperación de edificios centenarios es lograr la convivencia entre el valor patrimonial y las exigencias de conectividad, pantallas de led, sonido e iluminación que requieren las corporaciones modernas. En el Palacio, esta integración se resolvió mediante una alianza estratégica con A+V Tech, que funciona como el partner tecnológico del espacio, aportando pantallas LED, sonido profesional y sistemas de iluminación escénica diseñados a medida.

Esta estructura técnica, sumada a la colaboración con proveedores de primer nivel como Faena Catering, permite que la tecnología y el servicio de vanguardia potencien la experiencia de los invitados sin restar protagonismo a la riqueza visual de los salones originales: "Creemos que los edificios históricos cobran verdadero sentido cuando vuelven a llenarse de vida. En el Palacio de la Reconquista no solo preservamos un patrimonio arquitectónico; abrimos sus puertas para que nuevas historias comienzan a escribirse".

Esta convivencia plantea un debate interesante sobre la funcionalidad del patrimonio en el siglo XXI. Un edificio histórico no sobrevive sólo por la nobleza de sus materiales, sino por su capacidad de seguir siendo útil para la sociedad que lo rodea. Cuando una marca proyecta sus innovaciones sobre paredes que vieron nacer la Buenos Aires moderna, se produce un fenómeno: el pasado legitima el presente y el presente revitaliza el pasado. La tecnología, entonces, deja de ser un agente invasivo para convertirse en un componente más de la ambientación.

Para Pocovi y los Pannunzio, la clave del éxito radica en que ninguno de estos elementos funcionen de manera aislada. "La gastronomía, la tecnología y la producción acompañan la experiencia, pero el verdadero diferencial está en la personalización", reflexionaron los empresarios. En un mercado de alta gama, la estandarización es el enemigo silencioso; por eso, la integración con A+V Tech está pensada para ser invisible pero sumamente eficaz, permitiendo que cada cliente configure el espacio de acuerdo a su propia identidad visual, sonora y lumínica.

N.: ¿Qué rol estratégico juegan hoy la gastronomía, la tecnología y la personalización para lograr que esa convivencia no resulte artificial?

A.P, C.P & M.P.: Son los pilares fundamentales de nuestra propuesta. La gastronomía, la tecnología y la producción acompañan y potencian la experiencia del invitado, pero el verdadero diferencial sigue estando en la personalización. Gracias al respaldo de A+V Tech, incorporamos soluciones audiovisuales de última generación que elevan tanto los eventos corporativos como los sociales. Cada evento que hacemos es único; por eso escuchamos, interpretamos y trabajamos junto al cliente para que cada detalle técnico o gastronómico refleje de manera fiel sus objetivos y su identidad.

Versatilidad arquitectónica: la respuesta a un mercado que busca experiencias a medida

La flexibilidad es, quizás, la mayor virtud de la planta física del palacio. Sus salones permiten transitar, sin perder la escala ni la calidez, de la rigurosidad de una conferencia de prensa o una cumbre empresarial a la soltura de un desfile de moda, un lanzamiento de producto o la intimidad de una celebración social de alta gama. Esta ductilidad evita que el cliente deba adaptarse a las limitaciones de un edificio antiguo; por el contrario, es el Palacio el que se amolda, como un lienzo histórico en blanco, a la narrativa que cada marca desea transmitir.

Este enfoque de "traje a medida" responde a un cambio profundo en las expectativas de quienes toman las decisiones en las grandes empresas. En una época marcada por la inmediatez y la estandarización de los servicios de hospitalidad, la verdadera exclusividad se trasladó al factor humano y al cuidado artesanal de los procesos. Quien organiza un encuentro premium no busca simplemente un inventario de metros cuadrados, busca la tranquilidad de saber que cada variable logística y humana está bajo el control de especialistas que entienden su evento como una pieza única.

N.: ¿Cómo trabajan en el día a día para adaptar una infraestructura de estas dimensiones a formatos tan diversos como un congreso empresarial o un casamiento?

A.P, C.P & M.P.: La versatilidad es, justamente, una de nuestras mayores fortalezas. Cada evento se diseña de manera totalmente personalizada. Adaptamos la distribución de las salas, la propuesta de ambientación, los recursos tecnológicos y los servicios específicos según las necesidades de cada cliente, pero lo hacemos bajo una regla estricta: no perder nunca la esencia arquitectónica del Palacio.

N.: ¿Qué buscan actualmente las empresas al elegir un venue y cómo responde el Palacio a esas nuevas demandas del sector premium?

A.P, C.P & M.P.: Hoy los clientes buscan mucho más que un salón. Buscan experiencias, espacios con identidad, flexibilidad, excelencia en el servicio y acompañamiento durante todo el proceso. En el Palacio de la Reconquista respondemos a esas necesidades ofreciendo una atención cercana y personalizada, comprendiendo cada proyecto como único y trabajando junto al cliente para que el resultado supere sus expectativas. Nuestro diferencial es justamente ese trato personalizado: escuchar, interpretar y acompañar desde la primera consulta hasta la finalización del evento, trabajando en equipo para que cada encuentro refleje exactamente lo que imaginó.

El valor del Casco Histórico: una apuesta que trasciende las paredes del Palacio

La visión de quienes lideran el Palacio de la Reconquista no se agota en el plano comercial de la organización de eventos. El proyecto también se concibe como un agente activo en el proceso de revitalización y revalorización de la city y del casco histórico porteño, impulsando el flujo de actividades culturales, turísticas y empresariales en una de las zonas con mayor riqueza patrimonial de Buenos Aires. El Palacio ya fue el escenario elegido para importantes encuentros institucionales y desfiles que demostraron cómo el centro de la ciudad puede volver a brillar bajo una luz completamente nueva.

"Queremos que cada persona que piense en un evento de excelencia piense también en un edificio con más de un siglo de historia", sostuvieron al proyectar el futuro de la marca. Para los organizadores de eventos corporativos de la región, esta propuesta representa la oportunidad de asociar sus marcas a los valores de permanencia, elegancia y solidez que transmite la arquitectura del edificio.

N.: ¿Cuál es la visión de futuro que persiguen con este proyecto dentro del circuito de alta gama de Buenos Aires?

A.P, C.P & M.P.: Nuestro sueño es consolidar al Palacio de la Reconquista como uno de los mejores venues para eventos sociales y corporativos de la Argentina. Pero, al mismo tiempo, queremos contribuir de manera activa a revalorizar el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires como un polo turístico, cultural y empresarial, haciendo que el Palacio forme parte de ese recorrido obligado para quienes buscan conocer y disfrutar el patrimonio de la ciudad. Queremos que la elegancia, el servicio y las experiencias memorables convivan en perfecta armonía.

La propuesta del Palacio de la Reconquista invita a pensar la conservación histórica desde un lugar más práctico y cercano. Cuidar el patrimonio de una ciudad no es mantenerlo intacto bajo llave, sino permitir que siga formando parte de su dinámica diaria. Al abrir sus puertas al pulso de los negocios y a la tecnología de hoy, este edificio centenario no solo protege su pasado, sino que se asegura un lugar en las decisiones del presente.

Para coordinar visitas exclusivas, asesoramiento logístico o solicitudes de presupuesto, las vías de comunicación oficiales son:

por Milagros Regueira