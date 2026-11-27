Fue una tarde repleta de emociones. Los 50 años de NOTICIAS celebrados en la Legislatura porteña, el martes 24, tuvieron esa participación ecléctica que acostumbra a graficar la newsmagazine en sus páginas: políticos, artistas y celebridades, entre otras personalidades, se dieron cita para destacar a la revista.

1. Luisa Valenzuela, Gladys Cabezas, Pablo Grillo, Abel Pintos y Mora Calabrese, Luis Moreno Ocampo, Mauricio Kartún y Juan Carlos Maqueda.

2. Jorge Fontevecchia, Gustavo González, Silvia Lospennato, Gustavo Gago, Alejandra Daiha, Francisco de Narváez y su mujer Carolina Klemencic.

En esta ocasión, el acto se realizó en homenaje a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el ejercicio del periodismo. Diez personalidades fueron reconocidas por sus aportes a esos temas, desde distintos ámbitos.

La recepción de los invitados al 50.º aniversario de NOTICIAS.

En las charlas del inicio, previo a que los invitados se dieran cita en el Salón Dorado de la Legislatura, se recordaban distintas tapas de la revista, que en muchos casos marcaron la agenda periodística de las últimas décadas. Las primeras ediciones de La Semana, nombre que tuvo en su inicio, en 1976, y las emblemáticas de NOTICIAS de la Semana, el nombre que adoptó en 1989 y que conserva hasta la actualidad.

3. El Salón Dorado de la Legislatura porteña en plena celebración.

4. Los distinguidos de NOTICIAS.

28. Luisa Valenzuela y Selva Almada.

20. La soprano Lucila Aiudi.

Un nombre se repetía en muchas de las conversaciones: José Luis Cabezas. En su honor fue reconocida Gladys, su hermana, y muchos de los distinguidos hicieron mención al cruento crimen del fotoperiodista de NOTICIAS. Incluso Abel Pintos quiso dedicarle su distinción. Dijo que, mientras él apenas empezaba a cantar, conoció a Cabezas a través de la revista y creció con el horror de su crimen y con el símbolo en el que se transformó su figura. Hablaba ante la atenta mirada y la emoción de parte de la familia de José Luis, presente en la sala.

El evento.

Alejandra Daiha, la directora de NOTICIAS, fue la primera en tomar la palabra. Luego de celebrar el medio siglo de vida de la revista, aseguró que, desde el regreso de la democracia, nunca se vivió “un clima de tanta hostilidad hacia nuestra profesión, con insultos y descalificaciones que parten justamente del propio Presidente de la Nación”.

“Solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort”, dijo la directora, tras plantearse cuál es el rol del periodismo actual. Y completó con un mensaje en nombre de la redacción: “Pese a todo, y es un todo muy complejo, estamos orgullosos de ser periodistas”.

En su discurso de apertura, Daiha agradeció el trabajo de la Legislatura, que renombró el tramo de la calle California, donde está Perfil, como José Luis Cabezas, a casi 30 años de su crimen.

Luego tomó la palabra el fundador de NOTICIAS y presidente del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia: “50 años no se cumplen, se construyen”, dijo. Y completó: “La revista aprendió a envejecer sin ser vieja”.

Fontevecchia fundó La Semana a sus 21 años y la dirigió durante toda su existencia. Incluso llegó a conducir los primeros cinco años de NOTICIAS. Sin embargo, destacó el rol de Gustavo González, actual CEO de la compañía, a quien consideró el guía histórico de esta redacción.

19. Jorge Fontevecchia, Gustavo González, Alejandra Daiha y Jorge Fernández Díaz.

No sería su única intervención, el presidente del Grupo Perfil volvió a tomar el micrófono en distintos momentos del evento para contar anécdotas con varios de los distinguidos.

Entre las salutaciones, hubo una carta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dirigida a Fontevecchia. “A lo largo de estas cinco décadas, NOTICIAS ha acompañado distintas etapas de la vida política, social y cultural de nuestro país, consolidándose como un espacio de referencia dentro del periodismo argentino”, dijo el alcalde.

El evento congregó a políticos como los diputados Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro, el ex embajador Diego Guelar, el ex diputado Francisco de Narváez; y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

5. Emilio Monzó, Gustavo González y Miguel Ángel Pichetto.

6. Daniel Vila y Diego Bossio.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, el neurólogo Conrado Estol, el nutricionista Alberto Cormillot, el productor teatral Carlos Rottemberg y el titular de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich. También estuvieron presentes Anamá Ferreira, el diseñador Benito Fernández y el asesor de imagen Fabián Medina Flores.

11. Sandra Arroyo Salgado.

12. Alberto Cormillot.

13. José Urtubey y Luis Ovsejevich.

15. Willie Carballo y Conrado Estol.

16. Ricardo Diab y Natalio Grinman.

7. Daniel Rafecas.

8. Jorge Fontevecchia, Carolina Klemencic y Francisco de Narváez.

9. Juan Carr y Liliana Favaloro.

29. Daniel Montoya.

30. Paula Peralta.

31. Anamá Ferreira.

32. María Claudia Pedrayes.

33. Claudio Negrete Williams.

34. Gabriel Oliveri.

35. Liliana Yoma.

36. Pablo Temes.

37. Marcos Novaro.

38. Ignacio Iraola.

39. Corina Tareni e Iván Damianovich.

40. Sergio Berensztein y Marina Flamingo.

41. Gabriel Trovato.

42. Claudio Angeleri.

44. Gustavo Gago.

45. Juan Pablo Maglier.

46. Gerard Confalonieri.

47. Martín Cabrales.

48. Gustavo Weiss.

49. Juan Manuel Abal Medina.

50. Agustín De La Reta.

51. Benito Fernández, Anamá Ferreira, Rocío Vivas y Fabián Medina Flores.

52. Hernán Di Bello.

53. Juan Pablo Biondi.

54. Luis Otero.

55. Gabriel Lage.

56. Oscar Liberman.

57. Manuel Zunino.

58. Carlos Rottemberg.

59. Diego Rivas.

60. Alejandro Veroutis.

61. Martín Etchevers.

62. Esteban Santoro.

63. Mariana Marshall.

64. Víctor Ramos.

65. Christian Rainone, Luciana Weiss y Ezequiel Martínez.

66. Claudio Doller, Juan Pablo Maglier y Fernando Garabatto.

67. Naná Gallardo.

68. Andrés Ibarra.

69. Facundo Milman.

70. Paula Bertol.

71. Roberto Herrera.

72. Sebastián Beltrami.

73. Norma Pepe.

74. Martín Balza.

75. Agustina Cabezas.

76. José Carvalho y David Medici.

77. Carlos Gianella e Ignacio Castro Cranwell.

Los homenajes.

El premio tuvo una simbología especial en los 50 años de NOTICIAS. La estatuilla que se llevaron los distinguidos fue una creación del orfebre Marcelo Toledo, reconocido por llevar las técnicas tradicionales de la joyería a esculturas e instalaciones de gran escala.

14. Flavia Martínez y Marcelo Toledo.

Las obras conmemorativas que entregó la revista llevaban en su interior fragmentos del Muro de Berlín, una pedacito de la historia mundial, pero también muy significativa para Editorial Perfil. Es que, poco después de la caída del muro, Alemania le cedió bloques a la empresa a cambio de la construcción de una escuela. El muro que obtuvo Perfil, que en parte está exhibido en la recepción del edificio, en Barracas, fue uno de los de mayor tamaño.

Marcelo Toledo creó las estatuillas. Cada una lleva un fragmento del Muro de Berlín como símbolo de la libertad de expresión.

El primer distinguido fue el jurista Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Recibió la distinción de manos de Carlos “Maco” Somigliana, ex colaborador suyo en aquella fiscalía e integrante fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense.

23. Carlos Somigliana y Luis Moreno Ocampo.

“¿Qué sentido tuvo la libertad de expresión en el '83? La gente rompió el silencio”, dijo Moreno Ocampo. Y agregó: “La gente votó. La Conadep fue nada más y nada menos que la gente hablando. Fue la gente la que nos contó la historia. El Juicio a las Juntas fue poner la libertad de expresión al servicio de la Justicia. Transformar la verdad en pruebas judiciales”, relató.

Uno de los momentos más emocionantes llegó con la segunda distinción. Gladys Cabezas recibió la estatuilla de manos del periodista Gabriel Michi, compañero de temporada de José Luis en 1997, el año de su asesinato. “Esta lucha sigue. Todos los días. Porque hubo un periodista al que lo quemaron en la hoguera”.

17. Gabriel Michi y Gladys Cabezas.

Por ese motivo, criticó las palabras de Javier Milei, quien en uno de sus varios exabruptos mandó a periodistas a “quemarse en la hoguera”. “Somos todos iguales, ni buenos ni malos. Hoy me acompaña mi pareja y mis nietos. Y me acompañan porque cuando nosotros escuchamos las palabras del Presidente, que se supone que es de todos, nos dolió en el alma. Y nos hizo recordar que a José Luis también lo llevaron a una hoguera esposado. Simplemente, por mostrar la realidad”, dijo emocionada Gladys, quien cerró pidiendo más empatía. Y arengó: “Viva la libertad de prensa, Cabezas presente”. La hija mayor de José Luis, Agustina, que vive en España, envió un emotivo mensaje recordando a su padre, a quien apenas conoció. “Gracias a la memoria podemos mantenerlo vivo”, dijo.

Luego llegaría el homenaje a otro fotógrafo: Pablo Grillo, quien fue herido por la policía mientras hacía una cobertura en el Congreso. “Yo quiero documentar con el alma, con el corazón y no dañar a nadie”, dijo, antes de cuestionar a las fuerzas de seguridad y de apuntar contra el Presidente: “Nos quiere dañar todo el tiempo. Quiere que tengamos miedo”.

21. Kaloian Santos Cabrera y Pablo Grillo.

Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema y autor de votos emblemáticos sobre la libertad de prensa, recibió su distinción de manos del decano de y lo hace con nombre y apellido”.

10. Leandro Vergara y Juan Carlos Maqueda.

El ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Martín Balza fue distinguido por su decisiva contribución a la reconstrucción democrática de las Fuerzas Armadas. No pudo estar presente, por cuestiones personales, pero su esposa, Gladys Aquino, recibió la estatuilla de manos de Fontevecchia. El ex militar agradeció a través de un video en el que dedicó el premio a los miles de generales, oficiales y suboficiales a los que comandó durante la década del noventa.

43. Jorge Fontevecchia y Gladys Margarita Aquino.

Y analizó: “Desde el retorno de la democracia, algunos sectores privilegiaron la consigna de 'memoria, verdad y justicia' pero mal la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara.

El ex cortesano advirtió que la libertad de expresión es atacada “desde la omnipotencia del poder político”, que “cada vez que puede agravia a un periodista interpretada, como 'mi memoria, mi verdad, mi justicia'. Eso impidió la ansiada reconciliación”.

La escritora Luisa Valenzuela recibió la sexta distinción de la noche en la Legislatura porteña. Es autora de relatos políticos escritos desde Buenos Aires durante la última dictadura, donde se denunciaban los abusos del régimen. Se la entregó una colega, Selva Almada. “Nunca entendí qué es el poder, por eso lo escribí tanto y lo sigo escribiendo hasta hoy”, dijo sobre su obra.

El séptimo distinguido fue el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, quien recibió la distinción de manos de Anabella Srebrow, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA e investigadora del Conicet. Kornblihtt mencionó las razones por las que se debería darle más importancia a la ciencia desde el Estado: "para generar pensamiento crítico, sustentar la enseñanza universitaria y preservar una tradición cultural”, enumeró, entre otros motivos. “El Gobierno castiga a la ciencia ahogando el presupuesto”, concluyó.

24. Alberto Kornblihtt y Anabella Srebrow.

Tras el discurso de Kornblihtt, Fontevecchia contó una anécdota sobre el día que le dieron al biólogo el primer Premio Perfil a la Inteligencia. “Casi destruye el galardón, porque cuestionó que la inteligencia puede usarse tanto para el bien como para el mal”, dijo entre risas.

La siguiente distinción fue para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Le entregó la estatuilla el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia. Tras compartir el premio con su equipo, Belski indicó: “Una democracia no se define solamente por quién tiene derecho a hablar; también se define por cuánto está dispuesto el poder a escuchar aquello que no quiere oír”.

22. Agustín Salvia y Mariela Belski.

El penúltimo condecorado fue Mauricio Kartun, dramaturgo y director teatral, quien recibió el premio de manos del actor Mauricio Dayub. “En 1976, cuando nacía NOTICIAS, yo estaba estrenando mis primeros trabajos. Era parte de una generación de dramaturgos especialmente numerosa y prolífica”, dijo Kartun. Y completó: “Esa generación fue diezmada. Entre el exilio, las desapariciones y quienes se llamaron a silencio. Dedico este premio a todos aquellos colegas que no encontraron la posibilidad de expresarse”.

26. Mauricio Dayub y Mauricio Kartun.

Abel Pintos fue el décimo homenajeado. Su estatuilla la entregó el referente de Red Solidaria, Juan Carr. El cantante pidió “darle amplificación a aquellos que dicen pero no son escuchados”. Recordó su intervención en la visita del Papa León XIV y dejó un mensaje que recibió de aquellos que viven en el Cottolengo Don Orione, en Claypole.

18. Marcelo González y Abel Pintos.

27. Juan Carr y Abel Pintos.

“Ellos dicen: en el Cottolengo la discapacidad no la sufrimos, en el Cottolengo vivimos con alegría”.

La voz y la guitarra de Abel Pintos fueron el final ideal de la noche. Cantó “Motivos” para un cierre con ovación del público presente.

Abel Pintos cerró la velada con su guitarra y una interpretación de “Motivos”.