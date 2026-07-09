La vida oculta de Insaurralde: abogados, ex parejas y juicios

Personas que mantienen contacto frecuente con Martín Insaurralde describen un marcado deterioro en su estado de ánimo. "Solo se reúne con abogados", detallan esas mismas fuentes, que, durante las últimas semanas, lo encontraron afectado por la reaparición pública del caso de su presunto enriquecimiento y por las consecuencias políticas y personales que esto volvió a generar.

Las pocas visitas que recibe hoy el ex intendente de Lomas de Zamora en su casona de la calle San Martín al 1400 de Banfield son las de su madre, Loreley, y sus hermanas mayores, Adriana y Alejandra. Su equipo de trabajo quedó reducido a su asistente personal, Hernán Morano, y otros pocos colaboradores directos.

Con sus hijos el vínculo se redujo de manera notable tras la aparición de los videos y, en especial, cuando la investigación judicial comenzó a observarlos a ellos por haber firmado documentos societarios de empresas que luego serían usadas para incorporar bienes. Por ejemplo, Martín Insaurralde Jr. quedó como presidente de la sociedad Sasaxa Libero SA, que tiene la titularidad de la mansión de San Vicente donde vivían Insaurralde y Jesica Cirio hasta que se separaron. Cuando el hijo de Insaurralde firmó esos papeles tenía alrededor de 20 años y su hermano menor, también usado para encabezar empresas, tuvo que rubricar documentos societarios a los 18. Cuando comenzaron a aparecer sus nombres en los medios, el enojo de los hijos contra el padre aumentó.

Una situación similar sucede con la otra ex pareja de Insaurralde, Carolina Álvarez, quien también habría sido usada por el ex intendente para esconder bienes con el discurso de que "al final del camino todo sería para sus hijos". Ellos se separaron en muy malos términos, pero hoy habrían vuelto a hablar y ella también lo habría vuelto a visitar. La mujer vive a una cuadra de su casa.

Estos cruces y conflictos familiares son una historia permanente en la vida de Insaurralde, que además está atravesada por historias de infidelidad. A fines de los '90 se casó con Liana Toledo, madre de sus dos hijos mayores. El hermano de Liana, Leandro, estaba en pareja con Carolina Álvarez, quien en 2005 comenzó un romance con Insaurralde. Fue un escándalo familiar porque Álvarez era, además, la madrina de su segundo hijo. Al final Insaurralde se separó de Liana Toledo y se casó con ella. Toda aquella historia se revuelve hoy y explica la tormentosa vida personal de Insaurralde.

La rutina de Insaurralde consiste hoy en moverse todos los días desde Banfield al centro porteño para recluirse en una oficina que el abogado Mauricio D'Alessandro le presta para que mantenga sus reuniones en un lugar accesible de la Ciudad de Buenos Aires. El estacionamiento propio le agrega discreción.

D'Alessandro es dueño de 7 de los 13 pisos que tiene ese edificio y a Insaurralde le prestó las oficinas del piso 10. Allí, el ex intendente suele recibir a sus otros abogados Fernando Pinto y Nicolás Maciel. En los tribunales describen que ellos solo son "los que presentan los escritos".

La estrategia de Insaurralde está armada por otros letrados más conocidos, como D'Alessandro, a quien se escucha mucho en ese entorno, e incluso por otras personalidades influyentes en la Justicia y que conocen al ex intendente del mundo del juego, como Daniel Angelici. "El Tano" conoce a Insaurralde desde hace más de dos décadas e incluso fue uno de los invitados al casamiento con Cirio.

En el universo Insaurralde, los abogados se cruzan constantemente con su vida personal. Por ejemplo, D'Alessandro, su actual mecenas inmobiliario, es también abogado de Sofía Clerici, la amante de Insaurralde con quien compartió vacaciones en Marbella, España, y que tras el posteo de una foto en sus redes sociales desató la tormenta judicial del Yategate. Por otro lado, Fernando Burlando, que también es amigo de Insaurralde, representa, al mismo tiempo, a Jesica Cirio, la otra protagonista de esta historia. En el entorno de Insaurralde circula el rumor de que habría sido el propio Burlando quien le recomendó a Cirio grabar las bolsas Ziploc repletas de fajos de billetes, donde se acumularían unos 10 millones de dólares. Ese video habría servido para dejar registro de una parte del dinero que luego se disputaría en el divorcio.

¿Cómo se interpreta esta cercanía de Insaurralde con los abogados de las dos mujeres que lo condenaron de por vida al ostracismo político? Sus amigos improvisan dos explicaciones: en el caso de Clerici, sostienen que él no la culpa por todo lo que pasó, sino que, por el contrario, incluso siente un poco de culpa por los problemas judiciales que le trajo. Al día de hoy Insaurralde y Clerici siguen conversando y hasta siguen encontrándose a solas con cierta periodicidad en diferentes lugares. Clerici, a pesar del acoso judicial, sigue apostando a su emprendimiento en el rubro lencería. Tiene su propia marca con diseños audaces y creativos.

En cuanto al vínculo con Cirio, Insaurralde suele jactarse de que el abogado de la modelo "es amigo", en referencia a Burlando. En diciembre pasado llevó a su hija al cumpleaños de la hija del letrado mediático. Aquellos que conocen al ex intendente no llegan a entender si maneja estos vínculos con cierta ingenuidad, ya que estas dos mujeres terminaron complicándolo a nivel judicial o si prefiere tener todo cerca para ejercer mayor control.

Causa

Sobre sus problemas con la Justicia, circula otra versión que, por el momento, no pudo ser corroborada: que la investigación que lleva adelante el juez Luis Armella se encontraba atravesando una etapa de definiciones y existían conversaciones informales que alimentaban expectativas sobre una eventual resolución favorable para Insaurralde. Hasta se hablaba de que habrían existido gestiones atribuidas a Daniel Angelici. Pero la aparición de los videos modificó por completo ese escenario. El material difundido volvió a colocar el expediente en el centro de la agenda pública y derivó en nuevas medidas impulsadas por el fiscal Sergio Mola.

En este punto hay una subtrama judicial que merece ser contada. El caso siempre tuvo el mismo fiscal y fue cambiando de jueces porque la causa cayó en un juzgado que no tiene juez y lo fueron subrogando otros magistrados. El primero fue Federico Villena, quien fue recusado casi de inmediato porque la ex esposa de Insaurralde trabajaba en su juzgado. Luego pasó a manos de Ernesto Kreplak, quien lo instruyó cerca de un año y medio. Durante este periodo el fiscal pidió la indagatoria de Insaurralde y el juez no quiso avanzar. Desde marzo del 2025 está al frente el juez Armella, quien tiene roces constantes con el fiscal por las filtraciones que llegan a la prensa. En paralelo, en el Senado se está discutiendo la titularidad de este juzgado, el Nº 2 de Lomas de Zamora. El aspirante al cargo es Tomás Rodríguez Ponte, quien esta semana obtuvo dictamen y se espera que antes de que termine el Mundial sea designado y quede a cargo del expediente de manera definitiva, es decir que lo más probable es que Armella tampoco tome decisiones trascendentales ante el inminente nombramiento de un nuevo juez.

Por ahora, los vientos soplan a favor de Insaurralde. A saber: Tomás Rodríguez se formó en el juzgado de Ariel Lijo, es considerado un ahijado judicial del ex candidato a juez de la Corte y durante los últimos años estuvo al frente de la Dajudeco, la oficina de escuchas telefónicas del Poder Judicial.

Influencia

En materia política, Insaurralde está corrido de la toma de decisiones del PJ bonaerense por haberse convertido en un actor tóxico de la clase dirigente. Incluso sus pupilos recibieron los coletazos de los escándalos que él protagoniza. El principal damnificado es Federico Otermin, actual intendente de Lomas de Zamora, quien aspiraba a ser el sucesor de Axel Kicillof en la provincia. Pero hoy, todo lo que huela a Insaurralde está mal visto. ¿Podría resistir Otermin un reportaje como candidato en el que le pregunten por su jefe político?

Los amigos de Insaurralde sostienen que ni siquiera Daniela Vilar, la esposa del actual intendente y ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, estaría de acuerdo con seguir cerca de Insaurralde. La razón sería personal: cualquier mujer cancelaría a un amigo de su esposo que lleve una vida como Insaurralde, rodeado de millones de dólares, lujos y encuentros frecuentes con Sofía Clerici.

El único lugar donde Insaurralde continúa teniendo algún grado de influencia es en la industria del juego. Cuando estalló el escándalo de la foto en el yate en Marbella, que provocó su renuncia como jefe de Gabinete bonaerense, el entonces presidente de la Lotería de la Provincia era Omar Galdurralde, un hombre que respondía a Insaurralde. El escándalo lo salpicó y fue reemplazado por Gonzalo Atanasoff, quien también tiene vínculo con el ex intendente de Lomas de Zamora, pero al mismo tiempo responde al intendente de La Plata, Julio Alak, es decir que no es un insaurraldista puro. De todos modos, después de tantos años manejando el juego, Insaurralde tiene un hombre propio en cada oficina. Por ejemplo, hoy, los operadores de bingos y casinos identifican a un hombre clave en el negocio y que responde al ex intendente: se trata de Carlos Gallo, un histórico de Lotería y actual director de Juegos y Explotación.

El vínculo político que más pesa en este caso es el que Insaurralde tiene con Massa. Fueron adversarios en la elección legislativa de 2013, pero nunca cortaron el diálogo. En aquella temporada de verano, postelecciones se frecuentaban en el balneario CR de Pinamar.

Los dos llegaron a ser los actores más fuertes del peronismo en la provincia, cada uno con su respectivo armado político, sus intendentes aliados y sus hombres propios en la Legislatura.

Por esto, la caída de Insaurralde no es para todos un problema: los históricos del massismo, que hacen un análisis más frío, ven en este contexto una oportunidad para construir dentro del territorio que Insaurralde está perdiendo.

Solo queda ver quién se animará a disputar la jefatura política de la zona sur del Conurbano ahora que el ex esposo de Cirio está ocupado con sus problemas judiciales. En política, los vacíos se llenan.